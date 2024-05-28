Игрок «Ливерпуля» может стать помощником Флика в «Барселоне»

Тиаго Алькантара может закончить карьеру после ухода из «Ливерпуля».
Футболисту в апреле исполнилось 33 года. Его контракт с клубом АПЛ истекает через месяц.
«Барселона» рассматривает возможность возвращения собственного воспитанника.
Тиаго может стать помощником нового тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика. Клуб ищет ему ассистента, способного помочь в адаптации к испанскому футболу.
- Ожидается, что Флик сменит Хави в «Барсе» на этой неделе.
- Алькантара играл под руководством немца в «Баварии».
- Он покинул Испанию в 2013 году.
Источник: AS