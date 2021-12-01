Коулмен, Рондон, Ришарлисон – в старте «Эвертона»; Мане, Алькантара, Салах выйдут у «Ливерпуля»

Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем».

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Годфри, Кин, Коулмен, Грей, Дукуре, Аллан, Таунсенд, Рондон, Ришарлисон.

Запасные: Бегович, Кенни, Брэнтуэйт, Ивоби, Гбамин, Делф, Гордон, Тосун, Доббин.

«Лиерпуль»: Алисон, Робертсон, Матип, ван Дейк, Трент, Мане, Фабиньо, Алькантара, Хендерсон, Жота, Салах.

Запасные: Келлехер, Цимикас, Конате, Уильямс, Минамино, Милнер, Окслэд-Чемберлен, Мортон, Ориги.

Матч начнется в 23:15 по Москве.

Смотри ливерпульское дерби с бесплатной ставкой 2000 рублей