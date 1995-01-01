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    Коулмен, Рондон, Ришарлисон – в старте «Эвертона»; Мане, Алькантара, Салах выйдут у «Ливерпуля»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем».

    «Эвертон»: Пикфорд, Динь, Годфри, Кин, Коулмен, Грей, Дукуре, Аллан, Таунсенд, Рондон, Ришарлисон.

    Запасные: Бегович, Кенни, Брэнтуэйт, Ивоби, Гбамин, Делф, Гордон, Тосун, Доббин.

    «Лиерпуль»: Алисон, Робертсон, Матип, ван Дейк, Трент, Мане, Фабиньо, Алькантара, Хендерсон, Жота, Салах.

    Запасные: Келлехер, Цимикас, Конате, Уильямс, Минамино, Милнер, Окслэд-Чемберлен, Мортон, Ориги.

    Матч начнется в 23:15 по Москве.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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