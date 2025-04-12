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Пачука
Хосе Саломон Рондон
€ 350 тыс
Хосе Саломон Рондон
Пачука
16 сентября 1989 (37), Каракас
#23 | Нападающий
189 см | 85 кг
Венесуэла
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Публикации
Экс-форвард трех клубов РПЛ оформил 3+1 в матче чемпионата Мексики
2025.04.12 12:29
Межконтинентальный кубок. Гол экс-игрока «Зенита» и ЦСКА помог «Пачуке» победить «Ботафого» (3:0) и приблизиться к матчу с «Реалом»
2024.12.11 22:05
Кубок Америки. Канада в серии пенальти обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал
2024.07.06 06:10
Кубок Америки. Гол Рондона помог Венесуэле разгромить Ямайку Николсона
2024.07.01 04:49
Кубок Америки. Гол Рондона помог Венесуэле обыграть Мексику Чавеса и выйти в плей-офф
2024.06.27 05:59
Дубль экс-форварда «Зенита» и ЦСКА помог «Пачуке» выиграть Кубок чемпионов КОНКАКАФ
2024.06.02 10:52
Фото
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
2023.12.30 23:54
Фото
«Ривер Плейт» подписал нападающего, выступавшего за три клуба РПЛ
2023.01.30 21:17
1
Чемпион России Рондон покинул «Эвертон»
2022.12.16 23:48
Рондон – о хет-трике в ворота Боливии: «Не волнуйтесь, я не забыл, как забивать»
2022.01.29 10:32
1
Отбор ЧМ-2022. Колумбия проиграла Перу, хет-трик Рондона принес Венесуэле победу над Боливией
2022.01.29 08:25
Коулмен, Рондон, Ришарлисон – в старте «Эвертона»; Мане, Алькантара, Салах выйдут у «Ливерпуля»
2021.12.01 22:34
Фото
Соучек показал лицо со шрамами после того, как Рондон наступил на него шипами
2021.10.18 14:59
2
Видео
«Эвертон» подписал контракт с экс-форвардом ЦСКА Рондоном
2021.09.01 01:24
Экс-форвард ЦСКА Рондон может перейти в «Эвертон»
2021.08.28 14:57
1
Чалов: «Когда пришел Рондон, я понимал, что буду выходить со скамейки»
2021.07.09 13:13
2
ЦСКА объявил об уходе Рондона
2021.05.18 13:21
6
Eurostavka: Гончаренко одобрил переход Рондона в «Краснодар»
2021.05.17 20:49
16
Fichajes: «Бока Хуниорс» после срыва трансфера Кавани переключился на Рондона
2021.05.01 12:31
2
Рондону не понравилось, что ЦСКА на матч с «Арсеналом» ехал на автобусе
2021.04.11 12:32
41
«Зенит» ведет в матче с ЦСКА – 3:2. Вендел оформил дубль, Влашич забил с пенальти
2021.03.17 21:46
27
Видео
Рондон стал лучшим игроком в первом домашнем матче РПЛ за ЦСКА
2021.03.06 17:53
3
Рондон забил дебютный гол за ЦСКА
2021.03.06 15:09
2
Рондон: «Я достаточно амбициозен. Надеюсь помочь ЦСКА в достижении целей»
2021.03.03 10:26
3
Быстров – о Рондоне: «Не усиление для ЦСКА. Чалов ни в чем ему не уступает»
2021.03.02 07:48
15
Евсеев: «Рондон – статусный игрок, он поможет ЦСКА. Это не Гайч»
2021.03.01 13:27
2
Рондон: «ЦСКА и «Зенит» исторически ведут борьбу за чемпионство»
2021.02.25 13:59
3
Гончаренко: «Не списываем Чалова со счетов, но все зависит от формы игрока и стиля соперника»
2021.02.21 17:44
1
Журналист Егоров: Рондон за полгода в ЦСКА заработает 1,25 миллиона
2021.02.16 09:52
6
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
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