Статистика по турнирам

Мексика. Лига МХ 2026 Испания. Примера 2025/2026 Клубный чемпионат мира 2025 Кубок Америки 2024 Кубок лиг Северной Америки 2024 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 Межконтинентальный кубок 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Кубок Америки 2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Кубок Америки 2016 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Кубок Америки 2015 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Кубок Америки 2011 Испания. Примера 2010/2011