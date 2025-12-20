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Пачука
Хосе Саломон Рондон
Статистика
€ 350 тыс
Хосе Саломон Рондон - статистика
Пачука
16 сентября 1989 (37), Каракас
#23 | Нападающий
189 см | 85 кг
Венесуэла
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Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Овьедо
16
2/-1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 17 тур
Овьедо
0 : 0
20.12.2025
Сельта
82' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
4 : 0
14.12.2025
Овьедо
1' - 79'
Испания. Примера, 15 тур
Овьедо
0 : 0
05.12.2025
Мальорка
1' - 82'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
2 : 0
29.11.2025
Овьедо
1' - 75'
Испания. Примера, 13 тур
Овьедо
0 : 0
23.11.2025
Райо Вальекано
1' - 61'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
1 : 0
09.11.2025
Овьедо
1' - 72'
Испания. Примера, 11 тур
Овьедо
0 : 0
03.11.2025
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
3 : 3
25.10.2025
Овьедо
1' - 90'
57'
Испания. Примера, 9 тур
Овьедо
0 : 2
17.10.2025
Эспаньол
1' - 65'
Испания. Примера, 8 тур
Овьедо
0 : 2
04.10.2025
Леванте
1' - 58'
45'
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
1 : 2
30.09.2025
Овьедо
76' - 90'
86'
Испания. Примера, 6 тур
Овьедо
1 : 3
25.09.2025
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
1 : 0
21.09.2025
Овьедо
1' - 90'
66'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
2 : 0
13.09.2025
Овьедо
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Овьедо
1 : 0
30.08.2025
Реал Сосьедад
61' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Овьедо
0 : 3
24.08.2025
Реал
1' - 72'
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
2 : 0
15.08.2025
Овьедо
1' - 63'
14'
14'
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