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    Рондону не понравилось, что ЦСКА на матч с «Арсеналом» ехал на автобусе

    Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон поделился впечатлениями от дороги в Тулу на матч 1/4 финала Кубка России против «Арсенала» (2:1). Он состоялся на этой неделе.

    «В следующий раз на самолете. Два часа на автобусе – перебор», – сказал венесуэлец.

    • Расстояние от Москвы до Тулы – 190 километров.
    • ЦСКА по ходу встречи в Туле проигрывал.
    • В 1/2 финала Кубка ЦСКА сыграет против «Локомотива».

    «Стер ноги». Фанат ЦСКА ради матча с «Арсеналом» прошел пешком от Москвы до Тулы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2480

      PAREVG. 9 минут назад

      Не нравится на автобусе?
      Обратно пускай идет пешком...

      0
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      Рейтинг: +68

      Shamil79 13 минут назад

      190 км за 2 часа-это просто супер!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +28307

      zra78 18 минут назад

      Этот н.и.г.е.р много на себя берёт...

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