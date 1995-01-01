Рондону не понравилось, что ЦСКА на матч с «Арсеналом» ехал на автобусе

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон поделился впечатлениями от дороги в Тулу на матч 1/4 финала Кубка России против «Арсенала» (2:1). Он состоялся на этой неделе.

«В следующий раз на самолете. Два часа на автобусе – перебор», – сказал венесуэлец.

Расстояние от Москвы до Тулы – 190 километров.

ЦСКА по ходу встречи в Туле проигрывал.

В 1/2 финала Кубка ЦСКА сыграет против «Локомотива».

«Стер ноги». Фанат ЦСКА ради матча с «Арсеналом» прошел пешком от Москвы до Тулы