Рондону не понравилось, что ЦСКА на матч с «Арсеналом» ехал на автобусе

Не нравится на автобусе?
Обратно пускай идет пешком...
Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон поделился впечатлениями от дороги в Тулу на матч 1/4 финала Кубка России против «Арсенала» (2:1). Он состоялся на этой неделе.
«В следующий раз на самолете. Два часа на автобусе – перебор», – сказал венесуэлец.
- Расстояние от Москвы до Тулы – 190 километров.
- ЦСКА по ходу встречи в Туле проигрывал.
- В 1/2 финала Кубка ЦСКА сыграет против «Локомотива».
«Стер ноги». Фанат ЦСКА ради матча с «Арсеналом» прошел пешком от Москвы до Тулы