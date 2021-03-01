Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Евсеев: «Рондон – статусный игрок, он поможет ЦСКА. Это не Гайч»

Евсеев: «Рондон – статусный игрок, он поможет ЦСКА. Это не Гайч»

1 марта 2021, 13:27
2

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о новичке ЦСКА Саломоне Рондоне.

«Почти все хорошие трансферы совершаются летом. А зимой команды стараются точечно усилиться. Но всe равно, надо прилично потратиться, чтобы купить стоящего игрока. Другой клуб просто так важного для себя футболиста не отпустит.

Наверное, поэтому «Зенит» остался с теми же игроками, никого не взяв. Даже отдал молодых исполнителей, например, Мусаева в «Рубин». Это усиление для казанцев на фоне их проблем с травмированными.

ЦСКА взял Рондона, статусного для нашего чемпионата игрока. Уверен, он поможет. Это не Гайч, Рондон наш чемпионат знает, знает, куда попал и чего от него ждут», – цитирует Евсеева «Чемпионат».

  • Рондон провел два матча за ЦСКА.
  • Венесуэльский форвард будет выступать за московский клуб до конца сезона-2020/21.
  • За полгода в ЦСКА он заработает 1,25 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рондон Хосе Саломон Гайч Адольфо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spinorr
1614601834
Да уж, Рондон очень хорош, если еще его наиграть с Чаловым - то будет супер связка. Вряд ли это по силам Ганчаренко, ЦСКА нужен Тренер.
Ответить
Главные новости
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
1
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
8
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Все новости
Все новости
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
9
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
13
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+