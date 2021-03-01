Евсеев: «Рондон – статусный игрок, он поможет ЦСКА. Это не Гайч»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о новичке ЦСКА Саломоне Рондоне.

«Почти все хорошие трансферы совершаются летом. А зимой команды стараются точечно усилиться. Но всe равно, надо прилично потратиться, чтобы купить стоящего игрока. Другой клуб просто так важного для себя футболиста не отпустит.

Наверное, поэтому «Зенит» остался с теми же игроками, никого не взяв. Даже отдал молодых исполнителей, например, Мусаева в «Рубин». Это усиление для казанцев на фоне их проблем с травмированными.

ЦСКА взял Рондона, статусного для нашего чемпионата игрока. Уверен, он поможет. Это не Гайч, Рондон наш чемпионат знает, знает, куда попал и чего от него ждут», – цитирует Евсеева «Чемпионат».