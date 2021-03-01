Евсеев: «Рондон – статусный игрок, он поможет ЦСКА. Это не Гайч»

Да уж, Рондон очень хорош, если еще его наиграть с Чаловым - то будет супер связка. Вряд ли это по силам Ганчаренко, ЦСКА нужен Тренер.
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о новичке ЦСКА Саломоне Рондоне.
«Почти все хорошие трансферы совершаются летом. А зимой команды стараются точечно усилиться. Но всe равно, надо прилично потратиться, чтобы купить стоящего игрока. Другой клуб просто так важного для себя футболиста не отпустит.
Наверное, поэтому «Зенит» остался с теми же игроками, никого не взяв. Даже отдал молодых исполнителей, например, Мусаева в «Рубин». Это усиление для казанцев на фоне их проблем с травмированными.
ЦСКА взял Рондона, статусного для нашего чемпионата игрока. Уверен, он поможет. Это не Гайч, Рондон наш чемпионат знает, знает, куда попал и чего от него ждут», – цитирует Евсеева «Чемпионат».
- Рондон провел два матча за ЦСКА.
- Венесуэльский форвард будет выступать за московский клуб до конца сезона-2020/21.
- За полгода в ЦСКА он заработает 1,25 миллиона евро.