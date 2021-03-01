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    Евсеев: «Рондон – статусный игрок, он поможет ЦСКА. Это не Гайч»

    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о новичке ЦСКА Саломоне Рондоне.

    «Почти все хорошие трансферы совершаются летом. А зимой команды стараются точечно усилиться. Но всe равно, надо прилично потратиться, чтобы купить стоящего игрока. Другой клуб просто так важного для себя футболиста не отпустит.

    Наверное, поэтому «Зенит» остался с теми же игроками, никого не взяв. Даже отдал молодых исполнителей, например, Мусаева в «Рубин». Это усиление для казанцев на фоне их проблем с травмированными.

    ЦСКА взял Рондона, статусного для нашего чемпионата игрока. Уверен, он поможет. Это не Гайч, Рондон наш чемпионат знает, знает, куда попал и чего от него ждут», – цитирует Евсеева «Чемпионат».

    • Рондон провел два матча за ЦСКА.
    • Венесуэльский форвард будет выступать за московский клуб до конца сезона-2020/21.
    • За полгода в ЦСКА он заработает 1,25 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2021 13:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +500

      Spinorr 1 марта, 15:30

      Да уж, Рондон очень хорош, если еще его наиграть с Чаловым - то будет супер связка. Вряд ли это по силам Ганчаренко, ЦСКА нужен Тренер.

      3
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      Рейтинг: +13810

      alarm 1 марта, 14:24

      лучший наш нападающий. был. спасибо муДке, что ввёл новый лимит за неделю до старта чемпионата, из-за чего пришлось продать рондона. коням с ним точно повезло. и не повезло вонючим хрякам 25 апреля, когда он им трёшку накидает.

      2
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      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 > alarm 1 марта, 15:27

      Им очень любит отгружать Ари, он всегда ждет этого матча.

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