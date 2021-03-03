Рондон: «Я достаточно амбициозен. Надеюсь помочь ЦСКА в достижении целей»

Нападающий ЦСКА Саломон Рондон рассказал о своей цели в московском клубе.
«Она была и остается неизменной – играть и побеждать. Полагаю, я сделал верный выбор. ЦСКА борется за титул чемпиона России, рассчитывает успешно выступить в Кубке страны. Я достаточно амбициозен и надеюсь помочь команде в достижении этих целей.
Отставание ЦСКА от «Зенита» не столь велико, чтобы забыть о чемпионской интриге. Напротив, она жива. С другой стороны, совсем близко от нас «Спартак» и другие команды, которые также рассчитывают подняться в таблице. Постараемся выступить как можно успешнее и решить наши задачи», – сказал Рондон.
- Рондон перешел в ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2020/21.
- Команда отстает от лидирующего в РПЛ «Зенита» на пять очков.
Источник: Bobsoccer