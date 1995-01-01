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    Рондон: «Я достаточно амбициозен. Надеюсь помочь ЦСКА в достижении целей»

    Нападающий ЦСКА Саломон Рондон рассказал о своей цели в московском клубе.

    «Она была и остается неизменной – играть и побеждать. Полагаю, я сделал верный выбор. ЦСКА борется за титул чемпиона России, рассчитывает успешно выступить в Кубке страны. Я достаточно амбициозен и надеюсь помочь команде в достижении этих целей.

    Отставание ЦСКА от «Зенита» не столь велико, чтобы забыть о чемпионской интриге. Напротив, она жива. С другой стороны, совсем близко от нас «Спартак» и другие команды, которые также рассчитывают подняться в таблице. Постараемся выступить как можно успешнее и решить наши задачи», – сказал Рондон.

    • Рондон перешел в ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2020/21.
    • Команда отстает от лидирующего в РПЛ «Зенита» на пять очков.

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3768

      Ганнибал Лектор 5 часов назад

      В Кубке у коней все шансы взять трофей. В чемпионате шансы минимальны.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15952

      vladimir-7 8 часов назад

      Мысль правильная, осталось только её осуществить. Вперед, ЦСКА!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101

      Guinnesss 9 часов назад

      Как был деревом так и остался)

      0
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