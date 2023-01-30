«Ривер Плейт» подписал нападающего, выступавшего за три клуба РПЛ

Форвард Хосе Саломон Рондон подписал контракт с «Ривер Плейтом».

33-летний футболист был свободным агентом после расторжения договора с «Эвертоном» в середине декабря.

Рыночная стоимость венесуэльца – 2 миллиона евро.

В России он играл за «Рубин», «Зенит», ЦСКА.

Также Рондон известен по выступлениям за «Малагу», «Вест Бромвич» и «Ньюкасл».

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