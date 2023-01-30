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    «Ривер Плейт» подписал нападающего, выступавшего за три клуба РПЛ

    Форвард Хосе Саломон Рондон подписал контракт с «Ривер Плейтом».

    33-летний футболист был свободным агентом после расторжения договора с «Эвертоном» в середине декабря.

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    Источник: твиттер «Ривер Плейта»

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5721

      AtticusFinch 58 минут назад

      Рондон не стареет)) я думал ему уже под 40))

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