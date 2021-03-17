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  • «Зенит» ведет в матче с ЦСКА – 3:2. Вендел оформил дубль, Влашич забил с пенальти

«Зенит» ведет в матче с ЦСКА – 3:2. Вендел оформил дубль, Влашич забил с пенальти

17 марта 2021, 21:46
27

В эти минуты ЦСКА принимает «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ (2:3, второй тайм).

ЦСКА вышел вперед благодаря голу Саломона Рондона на 29-й минуте.

Спустя четыре минуты нападающий петербургского клуба Артем Дзюба сделал счет равным. 32-летний форвард впервые забил Игорю Акинфееву, выступая за «Зенит».

На 45-й минуте капитан сборной России не реализовал пенальти.

«Зенит» вышел вперед в начале второго тайма благодаря голу Вендела. Это его дебютный мяч за клуб из Санкт-Петербурга в официальных матчах. На 77-й минуте бразилец оформил дубль.

На 53-й минуте матча главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову после вмешательства VAR.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дзюба Артем Рондон Хосе Саломон
Комментарии (27)
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NewLife
1616004350
Кузяев был в офсайде, когда подставил пятку, и мяч отскочил к радужному гиганту. Насколько было видно по телеку, может быть я не прав, но так показалось.
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maygli
1616005863
ЦСКА!!! Где защита?!? Просто п..пец, так давать бить.
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Dizgen
1616005875
Газпромвсе купил)
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житель СПб
1616006285
Ну такие передачи на 69 минуте нельзя допускать в свою штрафную, ЦСКА!!
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житель СПб
1616007156
А похоже, что гол-то 4й был! Но Бог с ним, Игорь такого не заслуживает...
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maygli
1616007338
И гол был. :-)))
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maygli
1616007576
К сожалению Зенит переигрывает ЦСКА не играя на пределе. А ЦСКА играет на пределе своих сил. (((
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житель СПб
1616007620
Вот как надо пенальти забивать! Как Власич! Да, где наш 4й гол?!
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ААМ
1616008339
Зенит переиграл ЦСКА. Еще до удаления счёт д.б. быть 3:1, Дзюба второй раз плохо пробил пенальти. Зениту нужен другой пенальтист. ЦСКА - прощай потуги на ЧР, Гончаренко на выход.
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ААМ
1616008507
100% был и 4-й гол, что хорошо видно на повторе. игра была на 5:2
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