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    «Зенит» ведет в матче с ЦСКА – 3:2. Вендел оформил дубль, Влашич забил с пенальти

    В эти минуты ЦСКА принимает «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ (2:3, второй тайм).

    ЦСКА вышел вперед благодаря голу Саломона Рондона на 29-й минуте.

    Спустя четыре минуты нападающий петербургского клуба Артем Дзюба сделал счет равным. 32-летний форвард впервые забил Игорю Акинфееву, выступая за «Зенит».

    На 45-й минуте капитан сборной России не реализовал пенальти.

    «Зенит» вышел вперед в начале второго тайма благодаря голу Вендела. Это его дебютный мяч за клуб из Санкт-Петербурга в официальных матчах. На 77-й минуте бразилец оформил дубль.

    На 53-й минуте матча главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову после вмешательства VAR.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2021 21:46
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 18 марта 2021, 00:58

      К сожалению кони только против Спартака могут упираться! Бомжам вечно сливаются.

      0
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 17 марта 2021, 22:15

      100% был и 4-й гол, что хорошо видно на повторе. игра была на 5:2

      1
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 17 марта 2021, 22:12

      Зенит переиграл ЦСКА. Еще до удаления счёт д.б. быть 3:1, Дзюба второй раз плохо пробил пенальти. Зениту нужен другой пенальтист. ЦСКА - прощай потуги на ЧР, Гончаренко на выход.

      3
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 17 марта 2021, 22:00

      Вот как надо пенальти забивать! Как Власич! Да, где наш 4й гол?!

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli > житель СПб 17 марта 2021, 22:10

      А гол у вас украли. Открутил запись назад, видно хорошо как мяч пересёк линию вратарской.

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 17 марта 2021, 21:59

      К сожалению Зенит переигрывает ЦСКА не играя на пределе.
      А ЦСКА играет на пределе своих сил. (((

      1
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 17 марта 2021, 21:58

      Пенальти! Игра продолжается...!?

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 17 марта 2021, 21:57

      Да... жалко, что матч сломан... Хотелось посмотреть равную борьбу (в смысле, что в равных составах)...

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 17 марта 2021, 21:56

      П...лять, вот чего Зенит так в ЛЧ не играл?!?

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 17 марта 2021, 21:55

      И гол был. :-)))

      1
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 17 марта 2021, 21:52

      А похоже, что гол-то 4й был! Но Бог с ним, Игорь такого не заслуживает...

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > житель СПб 17 марта 2021, 21:55

      мне тоже показалось ,что был 4-й гол

      1
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