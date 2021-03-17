«Зенит» ведет в матче с ЦСКА – 3:2. Вендел оформил дубль, Влашич забил с пенальти

В эти минуты ЦСКА принимает «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ (2:3, второй тайм).

ЦСКА вышел вперед благодаря голу Саломона Рондона на 29-й минуте.

Спустя четыре минуты нападающий петербургского клуба Артем Дзюба сделал счет равным. 32-летний форвард впервые забил Игорю Акинфееву, выступая за «Зенит».

На 45-й минуте капитан сборной России не реализовал пенальти.

«Зенит» вышел вперед в начале второго тайма благодаря голу Вендела. Это его дебютный мяч за клуб из Санкт-Петербурга в официальных матчах. На 77-й минуте бразилец оформил дубль.

На 53-й минуте матча главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову после вмешательства VAR.