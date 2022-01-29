Рондон – о хет-трике в ворота Боливии: «Не волнуйтесь, я не забыл, как забивать»

Нападающий сборной Венесуэлы Хосе Саломон Рондон прокомментировал свой хет-трик в ворота Боливии в матче отбора ЧМ-2022.

«Возвращение. Гол. Снова гол. И опять. Победа. И улыбка. (Не волнуйтесь, я не забыл, как забивать)», – написал Рондон в твиттере.

Венесуэла разгромила Боливию со счетом 4:1.

Рондон на клубном уровне выступает за «Эвертон».

В РПЛ он играл за ЦСКА, «Зенит» и «Рубин».

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