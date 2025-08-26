Медведев тремя словами прокомментировал вызов Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную Бразилии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил включение защитника команды Дугласа Сантоса в состав сборной Бразилии на матчи отбора на ЧМ-2026 в сентябре.

– Дуглас Сантос попал в итоговый список сборной Бразилии на матчи в сентябре. Как в «Зените» отреагировали на эту новость? Если игрок будет выступать за Бразилию, то будет считаться легионером в РПЛ.

– Ждем юридического заключения.