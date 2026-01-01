Введите ваш ник на сайте
Комбаров объяснил, почему покупает хлеб за 200-400 рублей вместо 80

1 января, 16:12
17

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров, живущий в США, высказался о ценах на хлеб.

– СМИ нас пугают, что цены в американских магазинах растут ежечасно. Вас они шокируют?

– Понятно, что цены в США выше, но тут и доходы другие. Так что если сравнивать зарплаты, то стоимость товаров в Майами будет сопоставимой с московскими. Хотя есть такие магазины, где ты можешь за копейки купить классные товары.

– Сравним батон белого хлеба. В Москве это рублей 80-100 за полкило, то есть чуть больше доллара.

– На самом деле вопрос для меня сложный, я на цены особо не смотрю. Где-то 3-4 доллара хлеб стоит. Но хлеб разный бывает, есть и по 400 рублей.

Николай Комличенко как-то нарвался на хейт, заявив, что его жаба душит покупать любимые помидоры по цене выше 1000 рублей.

– А чего удивляться, если они реально вкусные и люди за них готовы платить? Когда мы жили в Новогорске, рядом был небольшой фермерский рыночек, бакинские помидоры продавались по 700 рублей за килограмм. Через два года я прихожу на этот рынок, а помидоры стоят по полторы тысячи! Но они по-настоящему вкусные, натуральные, и ты готов за них заплатить.

– Чем выше доходы, тем больше возможностей.

– Я, к примеру, не готов покупать хлеб за 80 рублей. Я лучше куплю за 200-400, но я точно буду знать, что он натуральный. А дешевый хлеб отнесите в лабораторию, посмотрите, сколько там химических элементов и из чего он сделан. Его вообще нельзя покупать и есть, потому что это бомба замедленного действия для организма, тела и здоровья человека.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Комбаров Кирилл
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
suchi-69
1767275196
Негоже барину
Ответить
FFR
1767276396
Ясное дело, расходы зависят от доходов.
Ответить
Иван Петров 1986
1767276931
Заурядный футболистишка был, но даже и ему хватает за бугром. Вот и получается, что не тем у нас в стране денюжки платят.
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1767279306
Правильно рассуждаешь, все хорошее и стоит дороже
Ответить
Lilipyt
1767282363
Уехал в США теперь работает дальнобойщиком
Ответить
Spartak_forv@
1767282717
Любая пекарня печет хлеб и из нормальных ингредиентов и стоить он будет как раз рублей 80.Но без лоха и жизнь плоха,для недалёких всегда есть премиум хлеб за 400)) а может и за 1000 есть,для всяких блогерш и жён футболистов
Ответить
zigbert
1767331573
За дороговизной нечего гоняться,лишь бы хлеб был вкусным и свежим.
Ответить
