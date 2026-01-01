Комбаров объяснил, почему покупает хлеб за 200-400 рублей вместо 80

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров, живущий в США, высказался о ценах на хлеб.

– СМИ нас пугают, что цены в американских магазинах растут ежечасно. Вас они шокируют?

– Понятно, что цены в США выше, но тут и доходы другие. Так что если сравнивать зарплаты, то стоимость товаров в Майами будет сопоставимой с московскими. Хотя есть такие магазины, где ты можешь за копейки купить классные товары.

– Сравним батон белого хлеба. В Москве это рублей 80-100 за полкило, то есть чуть больше доллара.

– На самом деле вопрос для меня сложный, я на цены особо не смотрю. Где-то 3-4 доллара хлеб стоит. Но хлеб разный бывает, есть и по 400 рублей.

– Николай Комличенко как-то нарвался на хейт, заявив, что его жаба душит покупать любимые помидоры по цене выше 1000 рублей.

– А чего удивляться, если они реально вкусные и люди за них готовы платить? Когда мы жили в Новогорске, рядом был небольшой фермерский рыночек, бакинские помидоры продавались по 700 рублей за килограмм. Через два года я прихожу на этот рынок, а помидоры стоят по полторы тысячи! Но они по-настоящему вкусные, натуральные, и ты готов за них заплатить.

– Чем выше доходы, тем больше возможностей.

– Я, к примеру, не готов покупать хлеб за 80 рублей. Я лучше куплю за 200-400, но я точно буду знать, что он натуральный. А дешевый хлеб отнесите в лабораторию, посмотрите, сколько там химических элементов и из чего он сделан. Его вообще нельзя покупать и есть, потому что это бомба замедленного действия для организма, тела и здоровья человека.