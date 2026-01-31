Введите ваш ник на сайте
Определены 2 трансферных провала ЦСКА в 2025 году

Вчера, 22:03
4

Автор Спортса Александр Дорский выявил два трансферных провала ЦСКА за прошлый год.

«Алеррандро и Родриго Вильягра – большой провал ЦСКА.

ЦСКА покидает нападающий, который практически не забивал, и опорник, который играл редко, а когда все-таки выходил на поле, почти никого не останавливал.

С Алеррандро и Вильягрой все сразу пошло не так: у одного был серьезный лишний вес, а за другого клуб бился, хотя игрок был не нужен Николичу. В «Итогах» Марко напрямую говорил, что ему нужен современный опорник, а Вильягру уж никак не отнесешь к пасующим полузащитникам.

Конечно, на старте работы Челестини Вильягре не повезло: тренер на сборах пробовал в том числе 4-3-3, другого чистого опорника у него не было, но Родриго травмировался.

Дальше ЦСКА шикарно вошел в сезон с 4-4-2 с центром Обляков – Кисляк. Когда же понадобились новые идеи, а Вильягра выздоровел, Родриго не справился. Последний матч с «Краснодаром» – совсем грусть, Сперцян уничтожил Вильягру.

У Алеррандро в этом сезоне 8 матчей в старте – шансы были. Физическая форма, вероятно, улучшилась, качество игры и результативность – не особенно.

В итоге вроде бы статусные трансферы привели к провалу», – написал Дорский.

  • Оба футболиста отправлены в «Интернасьонал».
  • ЦСКА сейчас на сборе в ОАЭ.
  • Перед командой стоит задача выиграть РПЛ.

Еще по теме:
«Ты че, пьяный?!»: Баринову не понравились слова Кругового 8
«Интернасьонал» презентовал игрока ЦСКА 4
«Балтика» взяла на просмотр четырех игроков
Источник: телеграм-канал Александра Дорского
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Интернасьонал ЦСКА Алеррандро Вильягра Родриго
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1769889430
если это провал что тогда говорить про мошенника жерсона который обул гаспрем на 15 лимонов и был таков?
Ответить
boris63
1769913260
Это не провал, провал это Гайч, вот кто серьёзно подоил команду без отдачи.
Ответить
