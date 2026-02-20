Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бывшая пресс-атташе «Динамо» объяснила конфуз клуба с «50 лет дна»

Бывшая пресс-атташе «Динамо» объяснила конфуз клуба с «50 лет дна»

20 февраля, 18:29
4

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», прокомментировала конфуз коллег.

  • «Динамо» случайно опубликовало надпись «50 лет дна».
  • Именно в этом году отмечается 50-летие последнего динамовского чемпионства.
  • После того как болельщики высмеяли надпись «Динамо» удалило картинку.

«Динамовская картинка «50 лет дна» мощно разлетелась в сети, конечно.

Уже спорят, была ли это ошибка или диверсия – но я уверена, что это простой человеческий фактор.

Думаю, каждый медийщик сталкивался с подобным, всe это нестрашно – как минимум, повеселили! Потому что нет более ироничных болельщиков, чем болельщики «Динамо»!» – написала Лысенко.

Еще по теме:
«Динамо» случайно опубликовало надпись «50 лет дна» 8
Лещук опять выразил недовольство Карпиным: «Пришлось пить средство для прочистки организма» 5
Самые дорогие зимние трансферы РПЛ в 2026 году 3
Источник: телеграм-канал Полины Лысенко
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1771604010
Лишь бы следующий плакат не был с надписью: "Ещё 50 лет на дне".
Ответить
...уефан
1771604433
..."Мы легли на дно, мы зажгли огни"(с)...
Ответить
Pangolin
1771605821
ну если сейчас отыграют в свою пользу то молодцы, тогда реально можно поверь что случайно
Ответить
MaxRnD
1771611197
Художник от слова "худо". Этого маляра-бедолагу ещё не уволили ?
Ответить
