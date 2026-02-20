Бывшая пресс-атташе «Динамо» объяснила конфуз клуба с «50 лет дна»

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», прокомментировала конфуз коллег.

«Динамо» случайно опубликовало надпись «50 лет дна».

Именно в этом году отмечается 50-летие последнего динамовского чемпионства.

После того как болельщики высмеяли надпись «Динамо» удалило картинку.

«Динамовская картинка «50 лет дна» мощно разлетелась в сети, конечно.

Уже спорят, была ли это ошибка или диверсия – но я уверена, что это простой человеческий фактор.

Думаю, каждый медийщик сталкивался с подобным, всe это нестрашно – как минимум, повеселили! Потому что нет более ироничных болельщиков, чем болельщики «Динамо»!» – написала Лысенко.