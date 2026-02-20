Бывшая пресс-атташе «Динамо» объяснила конфуз клуба с «50 лет дна»

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», прокомментировала конфуз коллег.
- «Динамо» случайно опубликовало надпись «50 лет дна».
- Именно в этом году отмечается 50-летие последнего динамовского чемпионства.
- После того как болельщики высмеяли надпись «Динамо» удалило картинку.
«Динамовская картинка «50 лет дна» мощно разлетелась в сети, конечно.
Уже спорят, была ли это ошибка или диверсия – но я уверена, что это простой человеческий фактор.
Думаю, каждый медийщик сталкивался с подобным, всe это нестрашно – как минимум, повеселили! Потому что нет более ироничных болельщиков, чем болельщики «Динамо»!» – написала Лысенко.
Источник: телеграм-канал Полины Лысенко