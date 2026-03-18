Карседо высказался о кубковой победе «Спартака» над «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарии после выигранного дерби с «Динамо».

Команды провели ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

«Спартак» выиграл со счетом 1:0, но уступил 3:5 по сумме двух встреч.

Красно-белые вылетели в Путь регионов, где встретятся с «Зенитом».

Динамовцы стали финалистами Пути РПЛ – их соперником будет «Краснодар».

– Чем довольны и недовольны в игре «Спартака»?

– Конечно, недоволен общим результатом, потому что хотели пройти дальше в этой сетке. Мы, к сожалению, не смогли этого сделать.

В целом мы говорили, что нам нужна победа, хорошо, что мы сыграли на ноль, это радует.

– Замена в перерыве Олега Рябчука и Никиты Массалыги и выход Пабло Солари и Маркиньоса. Это были запланированные замены, или что‑то не устраивало в их игре?

– Никита Массалыга и Олег Рябчук провели хороший матч, я ими доволен. Но мы сразу понимали и планировали, что Солари и Маркиньос не смогут сыграть полный матч из‑за определенных проблем мышечного характера, поэтому план был такой.

– «Спартак» мощно начал, чего потом не хватало для такой темпераментной игры, чтобы камбэк состоялся?

– Мы не так много дали создать сопернику и сами создавали достаточно хорошо. На мой взгляд, у нас было три‑четыре момента.

В целом мы рады, что бились и доминировали перед нашими болельщиками. Большое им спасибо за такую поддержку, они гнали и поддерживали нас до самого конца.