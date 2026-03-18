Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карседо высказался о кубковой победе «Спартака» над «Динамо»

Карседо высказался о кубковой победе «Спартака» над «Динамо»

Вчера, 23:57
3

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарии после выигранного дерби с «Динамо».

  • Команды провели ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • «Бомбардир» вел его текстовую онлайн-трансляцию.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Спартак» выиграл со счетом 1:0, но уступил 3:5 по сумме двух встреч.
  • Красно-белые вылетели в Путь регионов, где встретятся с «Зенитом».
  • Динамовцы стали финалистами Пути РПЛ – их соперником будет «Краснодар».

– Чем довольны и недовольны в игре «Спартака»?

– Конечно, недоволен общим результатом, потому что хотели пройти дальше в этой сетке. Мы, к сожалению, не смогли этого сделать.

В целом мы говорили, что нам нужна победа, хорошо, что мы сыграли на ноль, это радует.

– Замена в перерыве Олега Рябчука и Никиты Массалыги и выход Пабло Солари и Маркиньоса. Это были запланированные замены, или что‑то не устраивало в их игре?

Никита Массалыга и Олег Рябчук провели хороший матч, я ими доволен. Но мы сразу понимали и планировали, что Солари и Маркиньос не смогут сыграть полный матч из‑за определенных проблем мышечного характера, поэтому план был такой.

– «Спартак» мощно начал, чего потом не хватало для такой темпераментной игры, чтобы камбэк состоялся?

– Мы не так много дали создать сопернику и сами создавали достаточно хорошо. На мой взгляд, у нас было три‑четыре момента.

В целом мы рады, что бились и доминировали перед нашими болельщиками. Большое им спасибо за такую поддержку, они гнали и поддерживали нас до самого конца.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Динамо Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Everest13
1773875663
Доминировали столько сколько дал соперник, ничего сверхъестественного, динамо знало что ему нужно, а про три четыре момента, это не в комплимент, скорее наоборот... В прошлом сезоне с Динамо играли лучше
Ответить
subbotaspartak
1773881979
Ставка сыграла и ладно...
Ответить
алдан2014
1773884012
Массалыге дали поиграть,это радует. Паренёк с талантом
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 