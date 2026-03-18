  • Экс-судья Николаев одним словом охарактеризовал спорный пенальти в пользу «Зенита»

Экс-судья Николаев одним словом охарактеризовал спорный пенальти в пользу «Зенита»

Вчера, 20:37
27

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев дал оценку спорному пенальти в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Динамо Мх» (1:0).

  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Павел Кукуян назначил пенальти в пользу хозяев поля в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.
  • Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.
  • Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.

«Ни один повтор не убеждает нас в том, что было касание с ногой защитника либо с газоном. В любом случае действия защитника должны быть осторожными, когда он находится позади нападающего, он ответственный за эти движения.

Но по этому эпизоду я не вижу, чтобы что‑то неправомерное делал защитник, он просто сопровождал атаку. Возможно, было касание.

Трудно сказать, один ли ракурс смотрел Кукуян или не очень хороший ракурс посмотрел. Как все любят говорить, очень легковесный одиннадцатиметровый удар. Будет интересно послушать оценку Милорада Мажича.

Возможно, какой‑то есть ракурс, который убеждает в ВАР‑центре и убедил Павла Кукуяна, который к тому же находился в хорошей позиции. В любом случае это телевизионный пенальти, который мало кто хотел увидеть», – сказал Николаев.

Еще по теме:
Кубок России. «Зенит» выбил махачкалинское «Динамо» благодаря голу со спорного пенальти 51
Обзор матча «Зенит» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео) 1
Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в пользу «Зенита» 12
_Sasha_
1773856108
Матч ТВ меняет мнение на ходу, все хотят зп получать )))
Ответить
Taps
1773856229
Позорный убогий матч. Семак сдох.
Ответить
vvv123
1773856293
Потому Николаев и экс-судья, что ничего не видит и не понимает!
Ответить
"supermax"
1773857930
А надо видеть вот... И понимать
Ответить
Бриг
1773860209
Защитник пытался блокировать, но попал не в мяч, а в ногу. Пенальти 100%
Ответить
Бумбраш
1773863884
Кукушлепка убедил не ракурс,а хорошее вознаграждение
Ответить
шахта Заполярная
1773864125
Следующие матчи надо начинать с пробития зинкой пару пенальти. Все равно поставят.
Ответить
oyabun
1773865100
Зачем вообще футболистам Зенита выходить на поле? Устанут ещё.. Надо просто расписать кому на какой минуте выйти и пробить пенальти. Всё равно этим и заканчивается в итоге.
Ответить
Hector вернулся
1773866291
Та все всë понимают
Ответить
Вомбат
1773867064
Слишком много букв, Николаев. Пенальти НЕ легковесный, а левый.
Ответить
Главные новости
Все пары 1/4 финала ЛЧ, скандальный пенальти «Зенита», Смолову утвердили обвинение и другие новости
02:00
2
Фавориты Лиги чемпионов по версии букмекеров после 1/8 финала
01:40
3
ВидеоГаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!»
01:25
10
ФотоОпределились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
01:10
Лига чемпионов. «Ливерпуль» взял реванш у «Галатасарая» и прошел в 1/4 финала
00:57
Лига чемпионов. «Бавария» снова разгромила «Аталанту», забив 10 голов в 2 матчах
00:53
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
2
Карседо высказался о кубковой победе «Спартака» над «Динамо»
Вчера, 23:57
3
Гусев прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Спартака»
Вчера, 23:31
2
Левандовски установил три рекорда ЛЧ
Вчера, 23:19
Все новости
Все новости
ВидеоГендиректор «Динамо» – о спорном пенальти «Зенита»: «РФС должен что-то сделать»
00:18
6
Карседо высказался о кубковой победе «Спартака» над «Динамо»
Вчера, 23:57
3
Гусев прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Спартака»
Вчера, 23:31
2
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:46
Кубок России. «Спартак» победил «Динамо» (1:0), но вылетел в Путь регионов
Вчера, 22:46
33
ВидеоЗащитник «Динамо Мх» Кагермазов подробно рассказал о спорном пенальти «Зенита»
Вчера, 22:35
6
ВидеоГазизов – о пенальти в пользу «Зенита»: «А смысл в ЭСК обращаться?»
Вчера, 22:22
8
ВидеоЗенитовец Кондаков высказался о заработанном пенальти в матче с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 22:10
5
ФотоСпорное судейское решение в пользу «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:53
21
ФотоКарпин с женой пришел на дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 21:41
1
Кафельников иронично отреагировал на спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 21:27
2
Семаку не стыдно за победу над махачкалинским «Динамо» в Кубке России
Вчера, 21:10
42
Евсеев эмоционально прокомментировал кубковое поражение махачкалинского «Динамо» от «Зенита»
Вчера, 21:01
1
ФотоРеакция махачкалинского «Динамо» на пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 20:54
1
ВидеоЭкс-судья Николаев одним словом охарактеризовал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 20:37
27
Кубок России. «Зенит» выбил махачкалинское «Динамо» благодаря голу со спорного пенальти
Вчера, 20:22
91
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:20
2
ВидеоЭкс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 20:12
22
ВидеоМостовой выругался матом, комментируя спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:56
21
ВидеоРеакция Генича на спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:50
16
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо»: 18 марта 2026
Вчера, 19:49
1
Видео«Зенит» забил махачкалинскому «Динамо» со спорного пенальти, который рассмешил Евсеева
Вчера, 19:30
50
Ловчев сказал, как ЦСКА поступить с Челестини
Вчера, 18:36
4
Евсеев поглумился над «Зенитом» перед кубковым матчем
Вчера, 18:28
13
Газзаев задал конкретный вопрос ЦСКА после разгрома от «Краснодара»
Вчера, 17:58
10
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо» Махачкала: 18 марта 2026
Вчера, 17:27
10
Самолет ЦСКА вылетит из Краснодара с опозданием из-за атаки БПЛА
Вчера, 16:16
5
Газзаев одним словом охарактеризовал разгромное поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 15:31
5
Все новости
