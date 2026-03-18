Экс-судья Николаев одним словом охарактеризовал спорный пенальти в пользу «Зенита»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев дал оценку спорному пенальти в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Динамо Мх» (1:0).

Павел Кукуян назначил пенальти в пользу хозяев поля в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.

Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.

Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.

«Ни один повтор не убеждает нас в том, что было касание с ногой защитника либо с газоном. В любом случае действия защитника должны быть осторожными, когда он находится позади нападающего, он ответственный за эти движения.

Но по этому эпизоду я не вижу, чтобы что‑то неправомерное делал защитник, он просто сопровождал атаку. Возможно, было касание.

Трудно сказать, один ли ракурс смотрел Кукуян или не очень хороший ракурс посмотрел. Как все любят говорить, очень легковесный одиннадцатиметровый удар. Будет интересно послушать оценку Милорада Мажича.

Возможно, какой‑то есть ракурс, который убеждает в ВАР‑центре и убедил Павла Кукуяна, который к тому же находился в хорошей позиции. В любом случае это телевизионный пенальти, который мало кто хотел увидеть», – сказал Николаев.