Защитник «Динамо Мх» Кагермазов подробно рассказал о спорном пенальти «Зенита»

Игрок «Динамо Мх» Сослан Кагермазов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита» во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Павел Кукуян назначил спорный пенальти в пользу «Зенита» в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.

Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.

Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.

В итоге зенитовцы победили 1:0 и прошли в полуфинал Пути регионов, а «Динамо Мх» вылетело из FONBET Кубка России.

«Я бегу сзади него, как вы видели. В момент, когда он бил, моя нога уже стояла на земле. Он замахивается, бьет... Ну, даже касанием это назвать нельзя!

Он как-то ударился в мою ногу... Не знаю! Но я не хочу снимать с себя ответственность: оказался в этом моменте, значит как-то неправильно сыграл.

Пенальти ли это? На «Анжи Арене» это не пенальти», – сказал Кагермазов.