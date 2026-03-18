Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в пользу «Зенита»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал новое спорное судейское решение в игре с участием «Зенита».
- «Зенит» принимает «Динамо Мх» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- Павел Кукуян назначил пенальти в пользу хозяев поля в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.
- Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.
- Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.
«Контакт был, сам Кукуян видеть его не мог, для него игрок «Зенита» просто упал. Возможно, арбитр даже посчитал, что его нога ушла в землю.
Игрок «Динамо», находясь сзади, поставил ногу на траекторию удара, произошeл контакт с носком.
Кукуяну показали повтор, и он решил, что это 11-метровый. Основания для этого были. Другой вопрос, насколько этот контакт влиял на удар.
По картинке ощущение, что влиял – удар у Кондакова не получился из-за этого. Контакт дурацкий, но как есть. Это фол по неосторожности», – сказал Федотов.
Источник: «Чемпионат»