  • Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в пользу «Зенита»

Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в пользу «Зенита»

Вчера, 20:12
22

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал новое спорное судейское решение в игре с участием «Зенита».

  • «Зенит» принимает «Динамо Мх» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  • Павел Кукуян назначил пенальти в пользу хозяев поля в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.
  • Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.
  • Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.

«Контакт был, сам Кукуян видеть его не мог, для него игрок «Зенита» просто упал. Возможно, арбитр даже посчитал, что его нога ушла в землю.

Игрок «Динамо», находясь сзади, поставил ногу на траекторию удара, произошeл контакт с носком.

Кукуяну показали повтор, и он решил, что это 11-метровый. Основания для этого были. Другой вопрос, насколько этот контакт влиял на удар.

По картинке ощущение, что влиял – удар у Кондакова не получился из-за этого. Контакт дурацкий, но как есть. Это фол по неосторожности», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит Федотов Игорь
Комментарии (22)
Semenycch
1773854327
Стадо парнокопытное, Вы визжите и визжите, от собственного визга не оглохли?
Skull_Boy
1773854501
Трудно быть долбае_6ом, но у тебя получается
САДЫЧОК
1773854805
Этот экс судья тоже в Теме.
SanInstructor
1773854914
жаль махачкалинцев...
Garrincha58
1773855098
Федотов срочно сходи к окулисту и больше никогда не разбирай никакие футбольные моменты не твоё это. Купи себе домино и забивай с бригадой Кукуяна в козла
Хулиганин
1773855291
Хоть ссы в глаза...
vvv123
1773855592
Глупости не пишите. Видел, не видел Кукуян, кого это волнует? Главное - ВАР видел и Ку-ку убедил. Сказал: так надо, и пальцем вверх показал!
polt
1773855965
Экс-Судья продажный.
Freyd
1773855970
Сложно третье столетие назначить:))
Бриг
1773859929
Да был контакт, чего спорить. Там поведение защитника после нарушения все объяснило.
