Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в пользу «Зенита»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал новое спорное судейское решение в игре с участием «Зенита».

«Зенит» принимает «Динамо Мх» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Павел Кукуян назначил пенальти в пользу хозяев поля в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.

Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.

Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.

«Контакт был, сам Кукуян видеть его не мог, для него игрок «Зенита» просто упал. Возможно, арбитр даже посчитал, что его нога ушла в землю.

Игрок «Динамо», находясь сзади, поставил ногу на траекторию удара, произошeл контакт с носком.

Кукуяну показали повтор, и он решил, что это 11-метровый. Основания для этого были. Другой вопрос, насколько этот контакт влиял на удар.

По картинке ощущение, что влиял – удар у Кондакова не получился из-за этого. Контакт дурацкий, но как есть. Это фол по неосторожности», – сказал Федотов.