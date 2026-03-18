Пафосное заявление спартаковца Ву перед матчем с «Динамо»

Кристофер Ву, защитник «Спартака», обратился к болельщикам перед ответным матчем Кубка России с «Динамо».

Команды проведут ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

В первом матче динамовцы разгромили красно-белых со счетом 5:2. Встреча на «ВТБ Арене» состоялась две недели назад.

Игра на «Лукойл Арене» начнется в 20:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Проигравший в паре выпадет в Путь регионов, где права на ошибку уже не будет.

Победитель в финале Пути РПЛ встретится с «Краснодаром».

«Больше, чем игра. Это битва за честь, за историю, за каждого болельщика, который живет и дышит «Спартаком». Будьте сильными, будьте громкими, будьте едины. Каждый пас, каждый отбор, каждый момент матча мы – одно целое», – сказал Ву клубной пресс-службе.