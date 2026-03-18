Пафосное заявление спартаковца Ву перед матчем с «Динамо»

Вчера, 11:25
13

Кристофер Ву, защитник «Спартака», обратился к болельщикам перед ответным матчем Кубка России с «Динамо».

  • Команды проведут ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • В первом матче динамовцы разгромили красно-белых со счетом 5:2. Встреча на «ВТБ Арене» состоялась две недели назад.
  • Игра на «Лукойл Арене» начнется в 20:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • Проигравший в паре выпадет в Путь регионов, где права на ошибку уже не будет.
  • Победитель в финале Пути РПЛ встретится с «Краснодаром».

«Больше, чем игра. Это битва за честь, за историю, за каждого болельщика, который живет и дышит «Спартаком». Будьте сильными, будьте громкими, будьте едины. Каждый пас, каждый отбор, каждый момент матча мы – одно целое», – сказал Ву клубной пресс-службе.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Ву Кристофер
Комментарии (13)
val69
1773826245
Давайте уже, поменьше слов, побольше дела...
Ответить
...уефан
1773826680
..."А мне один хрен - хотите, пойдём мусоров резать, а хотите, хоть сейчас разбежимся"(с) - по моему, больше в тему...
Ответить
subbotaspartak
1773833422
Ву: ВО!!!!
Ответить
Император 1
1773833464
Судя по игре, ему плевать на Спартак и болельщиков)
Ответить
Айболид
1773833475
Понятно - Левникову "занесли" )
Ответить
subbotaspartak
1773833770
...каждый момент матча мы – одно целое»... Я правила - не нарушаю! Я по воротам - не мажу! Я тактику - блюду! Шарфик! Пиво! Семечки!...мы – одно целое»...
Ответить
k611
1773835164
Для начала пусть сам сыграет без ошибок, уже будет хорошо
Ответить
Прокс
1773835275
Дышат они в хлеву,пусть у тебя как всегда Юбиляр нюхает,с шахтёром и гендельфом,нюхай дружок лысый задок!!!!
Ответить
oyabun
1773838919
Пафос,это хорошо, наверное. Значит хвосты им накрутили. И возможно даже Спартак победит. Но в то что 3 мяча и более отыграют, верится слабо. Да и ладно. Главное чтобы было видно и понятно, что есть прогресс в игре.
Ответить
Anton1969
1773842402
Красиво говорить, не так и сложно, ты сыграй, так же!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
