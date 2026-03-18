Зенитовец Кондаков высказался о заработанном пенальти в матче с махачкалинским «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков оценил момент с пенальти в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо Мх» (1:0).

Павел Кукуян назначил пенальти в пользу «Зенита» в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.

Возможно, Кондаков сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.

Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.

– Ключевой момент с пенальти случился именно с тобой. Расскажи, как чувствовал этот эпизод.

- Не знаю, просто пошел в обводку, мяч в середину убрал, хотел пробить.

Честно, сам не понял, почувствовал касание носка и не понял: ударил ли я в игрока, он ли сфолил на мне или я в землю ударил.

Стало больно, поэтому и упал.