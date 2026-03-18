Реакция Генича на спорный пенальти в пользу «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал новое спорное судейское решение в игре с участием «Зенита».
- «Зенит» принимает «Динамо Мх» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- Павел Кукуян назначил пенальти в пользу хозяев поля в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.
- Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.
- Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.
«Какой смешной пенальти в ворота «Махачкалы» 🤦♂️🤦♂️🤦♂️», – написал Генич в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Константина Генича