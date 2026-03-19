  • Кагермазов – о фоле на игроке «Зенита»: «На любом другом стадионе это не пенальти»

Вчера, 11:47
9

Защитник «Динамо Мх» Сослан Кагермазов высказался о назначении пенальти в матче 1-го раунда полуфинала пути регионов FONBET Кубка России c «Зенитом» (0:1).

В эпизоде с назначением 11-метрового судья усмотрел нарушение правил со стороны игрока махачкалинцев.

Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Ни в коем случае с себя ответственности не снимаю, но я считаю, что на любом другом стадионе это не пенальти. Не скажу, что оно переломило игру. Конечно, «Зенит» все равно играл с преимуществом. У нас было не особо много моментов. Но если бы не этот пенальти, игра точно сложилась бы по-другому», – сказал Кагермазов.

  • В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.

Еще по теме:
Хавбек «Динамо Мх» – о пенальти в пользу «Зенита»: «У всех просто были улыбки» 2
Гаджиев – о пенальти в пользу «Зенита»: «Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Где фэйр-плей?» 16
Гаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!» 31
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит Кагермазов Сослан
Комментарии (9)
Foxitkuban
1773910747
«На любом другом стадионе это не пенальти» - как же это верно...
Дубина
1773911467
Ни кому за то что игрок сам упал не ставят пенальти но зинаида это у нас отдельная история!! Они играют по своим правилам)))
Дубина
1773911577
Они скоро для себя новые правила придумают что бы до игрока зенита на метр не подходили))))
R_a_i_n
1773912629
В своей штрафной даже чихать рядом с игроками Зенита не нужно. Мало ли...
Strig
1773917678
шоу ЮБИЛЕЙ-БОМ.Ж-ПЕНДАЛЬ должно продолжаться!
Айболид
1773918976
А "мистер" Кагермазов не желает вспомнить пенальти в ворота Рубина , на 90+1 в Махачкале . Я так понимаю , он решил повыделоваться коли толпа за спиной .
Айболид
1773919315
И кстати , много ли сей господин припомнит подобных эпизодов на дугих стадионах ? Без "тырнета" х.. справится поди . Но сейчас рубит "правду матку" весьма уверенно .
Главные новости
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
5
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Все новости
Все новости
Расписание финала Пути РПЛ и полуфиналов Пути регионов Кубка России
16:19
6
Генич одним словом оценил пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»
13:30
25
Реакция Орлова на пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»
10:43
36
У «Динамо» возникли вопросы к судейству по одному из эпизодов матча со «Спартаком»
10:05
2
Игрок «Спартака» сказал, что нужно изменить в Кубке России
09:44
4
Селюк – о пенальти «Зенита»: «Нужны коррупционные разбирательства»
00:44
23
Фото«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:29
8
Быстров высказался о вылете «Локомотива» из Кубка России
Вчера, 23:22
2
Батраков назвал причины вылета «Локомотива» из Кубка России
Вчера, 22:33
3
Адиев объяснил, как «Крылья» выбили «Локомотив» из Кубка России
Вчера, 22:13
Комментарий Галактионова после вылета «Локомотива» от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:33
2
Издевательская реакция фанатов «Зенита» на новый матч со «Спартаком»
Вчера, 21:14
8
Все пары ближайшего раунда Кубка России
Вчера, 20:52
17
Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Локомотив»
Вчера, 20:38
20
ВидеоМостовой лично контролирует ВАР на матче «Крылья Советов» – «Локо»
Вчера, 19:48
5
Рабинер – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Совсем берега потеряли»
Вчера, 17:01
23
Быстров – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Не хочется смотреть футбол, из нас делают дураков»
Вчера, 15:49
34
Защитник «Спартака» заявил о желании отомстить «Зениту»
Вчера, 14:48
27
Гаджиев высказался об админресурсе богатых клубов после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:39
9
Дуран сказал, был ли пенальти, с которого «Зенит» забил победный гол «Динамо Мх»
Вчера, 13:22
39
Семак – о голах «Зенита» с пенальти: «Все играют по одним и тем же правилам»
Вчера, 12:45
42
В «Динамо» пожелали «Спартаку» удачи в игре с «Зенитом»
Вчера, 12:00
17
Кагермазов – о фоле на игроке «Зенита»: «На любом другом стадионе это не пенальти»
Вчера, 11:47
9
Хавбек «Динамо Мх» – о пенальти в пользу «Зенита»: «У всех просто были улыбки»
Вчера, 10:44
5
Карседо высказался об игре Жедсона
Вчера, 10:08
6
Гаджиев – о пенальти в пользу «Зенита»: «Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Где фэйр-плей?»
Вчера, 09:07
34
ВидеоГаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!»
Вчера, 01:25
39
ВидеоГендиректор «Динамо» – о спорном пенальти «Зенита»: «РФС должен что-то сделать»
Вчера, 00:18
11
Все новости
18+
