Кагермазов – о фоле на игроке «Зенита»: «На любом другом стадионе это не пенальти»

Защитник «Динамо Мх» Сослан Кагермазов высказался о назначении пенальти в матче 1-го раунда полуфинала пути регионов FONBET Кубка России c «Зенитом» (0:1).

В эпизоде с назначением 11-метрового судья усмотрел нарушение правил со стороны игрока махачкалинцев.

Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Ни в коем случае с себя ответственности не снимаю, но я считаю, что на любом другом стадионе это не пенальти. Не скажу, что оно переломило игру. Конечно, «Зенит» все равно играл с преимуществом. У нас было не особо много моментов. Но если бы не этот пенальти, игра точно сложилась бы по-другому», – сказал Кагермазов.