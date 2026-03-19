Кагермазов – о фоле на игроке «Зенита»: «На любом другом стадионе это не пенальти»

Защитник «Динамо Мх» Сослан Кагермазов высказался о назначении пенальти в матче 1-го раунда полуфинала пути регионов FONBET Кубка России c «Зенитом» (0:1).
В эпизоде с назначением 11-метрового судья усмотрел нарушение правил со стороны игрока махачкалинцев.
Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
«Ни в коем случае с себя ответственности не снимаю, но я считаю, что на любом другом стадионе это не пенальти. Не скажу, что оно переломило игру. Конечно, «Зенит» все равно играл с преимуществом. У нас было не особо много моментов. Но если бы не этот пенальти, игра точно сложилась бы по-другому», – сказал Кагермазов.
- В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
- На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.
