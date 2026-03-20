Карпин прокомментировал вызов Мелкадзе в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о новичках национальной команды.

В состав на сбор и товарищеские матчи в марте вошли нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе и полузащитник «Балтики» Максим Петров.

– В финальном списке есть Георгий Мелкадзе. Чем обусловлен его вызов?

– Мелкадзе заслужил вызов своей игрой. Весенний отрезок Георгий проводит на очень хорошем уровне – отмечаем и его результативные действия, и саму игру. В итоговом списке четыре нападающих. Можно сказать, что даже небольшой перебор в этой линии. Но впереди еще один тур, и всe может произойти. Например, в кубковом матче травмировался Осипенко. Всегда есть риск, что кто-то еще получит травму.

– Из дебютантов помимо Мелкадзе в списке Максим Петров. Как прокомментируете его вызов?

– У нас существует практика вызова на сбор 1-2 дебютантов. Мы следили за Петровым достаточно давно, и вот пришло время с ним познакомиться.

– Какие ближайшие планы у команды на этом сборе?

– 22 марта заканчивается тур. Сразу после матчей за клубы игроки заедут в Новогорск, пройдут медосмотр. 23 числа вылетаем в Краснодар. Тренировки в этот день не будет, а с 24 марта уже в Краснодаре начнем подготовку к матчу.