Гаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!»

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев эмоционально высказался насчет пенальти в пользу «Зенита» во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Павел Кукуян назначил спорный пенальти в пользу «Зенита» в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.

Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.

Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.

В итоге зенитовцы победили 1:0 и прошли в полуфинал Пути регионов, а «Динамо Мх» вылетело из FONBET Кубка России.

– Сейчас многие задаются вопросом: за что назначен пенальти в ворота Махачкалы? У вас есть ответ?

– Мне тоже хотелось высказаться по этому поводу. Но сейчас я понимаю, что... Это же вообще... Даже не знаешь какие слова и выражения тут можно подобрать... Ну вот какое определение тут применимо?

– Какое?

– Трудно подбирать слова. С разных ракурсов показали эпизод. Вертели по-всякому, крутили... Знаете, когда машина едет и одним колесом заезжает за сплошную линию, а водителя сразу же приговаривают к расстрелу! Не права отбирают, не штрафуют. Нет! Сразу же расстрел! Поставили к стенке. Получается, нашу команду просто расстреляли. А за что?! Кто-то объяснит?

– Был ли у Кукуяна и видеоарбитров повод?

– Да никакого! Вы же видели все ракурсы? Где пенальти? Ничего не нашли, а показали на «точку». Увы, для нас это далеко не первый такой случай.

Я вам могу сказать одно. Если бы такое произошло в штрафной «Зенита», в 10 из 10 подобных эпизодах в пользу Махачкалы не поставили бы 11-метровый. Ни одного!

– Был же эпизод во втором тайме, когда, как показалось, Караваев наступил на ногу Мастури.

– Там все-таки немного другой момент. Наш игрок уже пробил, а потом уже произошел какой-то контакт. Тут еще можно разговаривать, спорить... Там еще ладно.

– Кагермазов хоть как-то коснулся Кондакова?

– Хороший вопрос. Но вы обратите внимание и на состав «Динамо». Включили молодежь, мальчиков 2007 года рождения. Ну так обыграйте вы нас нормально! Выиграйте у мальчиков 2007 года рождения! Забейте гол с игры!

Просто сама динамика игры не соответствовала полуфиналу Пути регионов. У себя дома, на своем стадионе двигаться в таком темпе...

– «Зенит» вас по-футбольному разочаровал?

– «Разочаровал» – это скорее определение для болельщиков или журналистов. Я имею в виду качество футбола. Понимаете, играть на таких скоростях, с такими паузами... «Зенит» должен действовать лучше.