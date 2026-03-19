Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Гаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!»

Гаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!»

Сегодня, 01:25
10

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев эмоционально высказался насчет пенальти в пользу «Зенита» во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Павел Кукуян назначил спорный пенальти в пользу «Зенита» в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.
  • Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.
  • Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.
  • В итоге зенитовцы победили 1:0 и прошли в полуфинал Пути регионов, а «Динамо Мх» вылетело из FONBET Кубка России.

– Сейчас многие задаются вопросом: за что назначен пенальти в ворота Махачкалы? У вас есть ответ?

– Мне тоже хотелось высказаться по этому поводу. Но сейчас я понимаю, что... Это же вообще... Даже не знаешь какие слова и выражения тут можно подобрать... Ну вот какое определение тут применимо?

– Какое?

– Трудно подбирать слова. С разных ракурсов показали эпизод. Вертели по-всякому, крутили... Знаете, когда машина едет и одним колесом заезжает за сплошную линию, а водителя сразу же приговаривают к расстрелу! Не права отбирают, не штрафуют. Нет! Сразу же расстрел! Поставили к стенке. Получается, нашу команду просто расстреляли. А за что?! Кто-то объяснит?

– Был ли у Кукуяна и видеоарбитров повод?

– Да никакого! Вы же видели все ракурсы? Где пенальти? Ничего не нашли, а показали на «точку». Увы, для нас это далеко не первый такой случай.

Я вам могу сказать одно. Если бы такое произошло в штрафной «Зенита», в 10 из 10 подобных эпизодах в пользу Махачкалы не поставили бы 11-метровый. Ни одного!

– Был же эпизод во втором тайме, когда, как показалось, Караваев наступил на ногу Мастури.

– Там все-таки немного другой момент. Наш игрок уже пробил, а потом уже произошел какой-то контакт. Тут еще можно разговаривать, спорить... Там еще ладно.

– Кагермазов хоть как-то коснулся Кондакова?

– Хороший вопрос. Но вы обратите внимание и на состав «Динамо». Включили молодежь, мальчиков 2007 года рождения. Ну так обыграйте вы нас нормально! Выиграйте у мальчиков 2007 года рождения! Забейте гол с игры!

Просто сама динамика игры не соответствовала полуфиналу Пути регионов. У себя дома, на своем стадионе двигаться в таком темпе...

«Зенит» вас по-футбольному разочаровал?

– «Разочаровал» – это скорее определение для болельщиков или журналистов. Я имею в виду качество футбола. Понимаете, играть на таких скоростях, с такими паузами... «Зенит» должен действовать лучше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит Гаджиев Гаджи
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strige
1773874163
Я объясню.... У вас Газпром не спонсор и Миллер за вас не болеет...
Ответить
subbotaspartak
1773881776
СРА-МО-ТА
Ответить
алдан2014
1773882784
Что то блохастых не слышно..тишь да гладь.
Ответить
Спартaк
1773883956
какое же позорище этот зенит.ничего уже не могут сделать с игры в который раз их судья тащит на пенальти.стыдно
Ответить
Чилим.
1773885104
Не за что, а почему. Потому, что так было надо... мюллеру.
Ответить
Бумбраш
1773889314
Как там в басне Крылова "..ты виноват лишь в том,что хочется мне кушать.." А в басне милера "...пинальти лишь за то,чтоб юбилей мне не испортить..'
Ответить
R_a_i_n
1773890801
Адекватный болела Питера сам не рад этой вакханалии. Заложники хотелок газпрёма.
Ответить
АЛЕКС 58
1773890884
Блохастым хочется стать чемпионами и обладателем кубка,что непонятного? Вот и радуют его левниковы,караси,сухие кукуяны....
Ответить
АртурZaСМ
1773891514
Ну, конечно, негоже переносить юбилей ещё раз...
Ответить
oyabun
1773892266
Расстреляли не "за что", а 'поэтому что". Потому что так надо было. Как говорится ничего личного, просто ЗПРФ.
Ответить
Главные новости
Все пары 1/4 финала ЛЧ, скандальный пенальти «Зенита», Смолову утвердили обвинение и другие новости
02:00
2
Фавориты Лиги чемпионов по версии букмекеров после 1/8 финала
01:40
3
ВидеоГаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!»
01:25
11
ФотоОпределились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
01:10
Лига чемпионов. «Ливерпуль» взял реванш у «Галатасарая» и прошел в 1/4 финала
00:57
Лига чемпионов. «Бавария» снова разгромила «Аталанту», забив 10 голов в 2 матчах
00:53
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
2
Карседо высказался о кубковой победе «Спартака» над «Динамо»
Вчера, 23:57
3
Гусев прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Спартака»
Вчера, 23:31
2
Левандовски установил три рекорда ЛЧ
Вчера, 23:19
Все новости
Все новости
ВидеоГендиректор «Динамо» – о спорном пенальти «Зенита»: «РФС должен что-то сделать»
00:18
6
Карседо высказался о кубковой победе «Спартака» над «Динамо»
Вчера, 23:57
3
Гусев прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Спартака»
Вчера, 23:31
2
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:46
Кубок России. «Спартак» победил «Динамо» (1:0), но вылетел в Путь регионов
Вчера, 22:46
33
ВидеоЗащитник «Динамо Мх» Кагермазов подробно рассказал о спорном пенальти «Зенита»
Вчера, 22:35
6
ВидеоГазизов – о пенальти в пользу «Зенита»: «А смысл в ЭСК обращаться?»
Вчера, 22:22
8
ВидеоЗенитовец Кондаков высказался о заработанном пенальти в матче с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 22:10
5
ФотоСпорное судейское решение в пользу «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:53
21
ФотоКарпин с женой пришел на дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 21:41
1
Кафельников иронично отреагировал на спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 21:27
2
Семаку не стыдно за победу над махачкалинским «Динамо» в Кубке России
Вчера, 21:10
42
Евсеев эмоционально прокомментировал кубковое поражение махачкалинского «Динамо» от «Зенита»
Вчера, 21:01
1
ФотоРеакция махачкалинского «Динамо» на пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 20:54
1
ВидеоЭкс-судья Николаев одним словом охарактеризовал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 20:37
27
Кубок России. «Зенит» выбил махачкалинское «Динамо» благодаря голу со спорного пенальти
Вчера, 20:22
91
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:20
2
ВидеоЭкс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 20:12
22
ВидеоМостовой выругался матом, комментируя спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:56
21
ВидеоРеакция Генича на спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:50
16
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо»: 18 марта 2026
Вчера, 19:49
1
Видео«Зенит» забил махачкалинскому «Динамо» со спорного пенальти, который рассмешил Евсеева
Вчера, 19:30
50
Ловчев сказал, как ЦСКА поступить с Челестини
Вчера, 18:36
4
Евсеев поглумился над «Зенитом» перед кубковым матчем
Вчера, 18:28
13
Газзаев задал конкретный вопрос ЦСКА после разгрома от «Краснодара»
Вчера, 17:58
10
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо» Махачкала: 18 марта 2026
Вчера, 17:27
10
Самолет ЦСКА вылетит из Краснодара с опозданием из-за атаки БПЛА
Вчера, 16:16
5
Газзаев одним словом охарактеризовал разгромное поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 15:31
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 