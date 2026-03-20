Игрок «Спартака» сказал, что нужно изменить в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о формате проведения FONBET Кубка России.

«Что касается Кубка России, хочется сказать, что слишком много матчей. Понятно, что это большие игры и интересно смотреть… Но потерялся формат Кубка России, который был до этого. Когда большие команды приезжали в регионы. Люди могли посмотреть на большие команды. Сейчас это потерялось.

Хотелось бы вернуться в то время и съездить, например, в Тамбов. Чтобы люди посмотрели на игроков и футбол, в который играют большие команды. Хотелось бы вернуться в то время», – сказал Зобнин.