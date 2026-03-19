Семак – о голах «Зенита» с пенальти: «Все играют по одним и тем же правилам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча первого этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России с «Динамо Мх» (1:0) посетовал на плохую реализацию моментов.

– Еще раз говорю, у нас пока реализация хромает: и в Оренбурге мы создали достаточно для того, чтобы забить не с пенальти, а с игры. Даже несмотря на то, что два пенальти не забили. И сегодня было достаточно моментов. Повторюсь, и я уже говорил, с тем же «Оренбургом» мы были лидерами по количеству голевых моментов. 10 моментов создали.

Вопрос, как они учитываются. Мы просто берем сухую статистику, которую InStat дает нам. И сегодня было достаточно моментов для того, чтобы забить. Просто у «Динамо» практически не было ни одного момента, а у нас они были. И победа заслуженная. Хотелось бы нам забивать? Безусловно, хотелось бы более уверенно выигрывать, но сегодня, к сожалению, не получилось.

– Все-таки ситуация, когда команда забивает два матча подряд с пенальти, – это проблема или вы не видите в этом проблемы и это просто рабочий момент?

– Это рабочий момент. Главное, что команда побеждает. Все играют по одним и тем же правилам. И не важно, ты со стандарта забил: с углового, со штрафного, с аута или с пенальти. Пенальти же тоже нужно заработать, создать, добежать в штрафную площадь, создать момент определенный, о котором бы судьи подумали.

Ситуация, которая даже привела бы к просмотру, ее тоже нужно создать – нужно много атаковать. Мы много атакуем. Сезон на сезон не приходится. Иногда мы мало бьем, в этом сезоне много бьем. Тут невозможно как-то предположить, кто и сколько их будет бить. Есть определенные стечения обстоятельств, плюс, естественно, те команды, которые больше атакуют, больше бьют пенальти. Тут понятно, я думаю.