Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак – о голах «Зенита» с пенальти: «Все играют по одним и тем же правилам»

Семак – о голах «Зенита» с пенальти: «Все играют по одним и тем же правилам»

Вчера, 12:45
42

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча первого этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России с «Динамо Мх» (1:0) посетовал на плохую реализацию моментов.

– Еще раз говорю, у нас пока реализация хромает: и в Оренбурге мы создали достаточно для того, чтобы забить не с пенальти, а с игры. Даже несмотря на то, что два пенальти не забили. И сегодня было достаточно моментов. Повторюсь, и я уже говорил, с тем же «Оренбургом» мы были лидерами по количеству голевых моментов. 10 моментов создали.

Вопрос, как они учитываются. Мы просто берем сухую статистику, которую InStat дает нам. И сегодня было достаточно моментов для того, чтобы забить. Просто у «Динамо» практически не было ни одного момента, а у нас они были. И победа заслуженная. Хотелось бы нам забивать? Безусловно, хотелось бы более уверенно выигрывать, но сегодня, к сожалению, не получилось.

– Все-таки ситуация, когда команда забивает два матча подряд с пенальти, – это проблема или вы не видите в этом проблемы и это просто рабочий момент?

– Это рабочий момент. Главное, что команда побеждает. Все играют по одним и тем же правилам. И не важно, ты со стандарта забил: с углового, со штрафного, с аута или с пенальти. Пенальти же тоже нужно заработать, создать, добежать в штрафную площадь, создать момент определенный, о котором бы судьи подумали.

Ситуация, которая даже привела бы к просмотру, ее тоже нужно создать – нужно много атаковать. Мы много атакуем. Сезон на сезон не приходится. Иногда мы мало бьем, в этом сезоне много бьем. Тут невозможно как-то предположить, кто и сколько их будет бить. Есть определенные стечения обстоятельств, плюс, естественно, те команды, которые больше атакуют, больше бьют пенальти. Тут понятно, я думаю.

  • В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.

Еще по теме:
Кагермазов – о фоле на игроке «Зенита»: «На любом другом стадионе это не пенальти»
Хавбек «Динамо Мх» – о пенальти в пользу «Зенита»: «У всех просто были улыбки»
Гаджиев – о пенальти в пользу «Зенита»: «Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Где фэйр-плей?»
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит Семак Сергей
Комментарии (42)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lordmrv
1773921028
Кто за судьями стоит? Это Питерский Зенит! Динамо, это вам кричалка на предстоящий матч. Да и остальным клубам)))
Ответить
gunstilzit
1773921550
Вот же чёрт!
Ответить
алдан2014
1773921630
Серёжа засуетился
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1773921670
Ситуацию нужно создать, добежать до штрафной, чтобы судья посмотрел, подумал, как слепить пендаль. Ясно, короче, какие у них внутри команды установки. Такие установки дают команде только тогда, когда уверены в судьях, что вся страна в принципе и видит. Уверен, из десяти таких падений махачкалинцев, да и любой другой команды в штрафной зенита не было бы ни одного пенальти, а играют вроде бы по одним и тем же правилам)))
Ответить
шахта Заполярная
1773922161
Какая же ты гни да
Ответить
шахта Заполярная
1773922576
На Руси было заведено помогать убогим
Ответить
vvv123
1773923681
Шел бы ты Уфу тренировать, Серега!
Ответить
Инсаров
1773931685
"Добежать в штрафную".... и упасть.
Ответить
radga
1773934065
Не завидую Семаку. "Попал" он конечно с одной сторону хорошо, а с другой ........
Ответить
Кривая да нелёгкая
1773934940
Помнится комличенко падал по правилам и назначали пенальти судьи тоже по правилам, а секта тушинская визжала недорезанная))) Зенит для камличенки правила тогда написал)??
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 