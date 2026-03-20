Названа причина отсутствия Миранчука в составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не включил некоторых игроков из расширенного списка в окончательный состав.

В состав на сбор и товарищеские матчи в марте не попали Даниил Денисов, Игорь Дмитриев (оба – «Спартак»), Максим Осипенко, Иван Сергеев (оба – «Динамо»), Кирилл Данилов (ЦСКА), Артeм Карпукас, Александр Руденко (оба – «Локомотив»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).

– По сравнению с расширенным списком в окончательном составе нет нескольких игроков, в том числе Алексея Миранчука и Арсена Захаряна. Почему не стали их вызывать?

– Игорь Дмитриев и Максим Осипенко травмированы. Алексей Миранчук не сможет приехать по семейным обстоятельствам. Захаряну решили дать время поработать в клубе, побороться за место в основном составе. Если он будет в порядке, будем рассматривать его кандидатуру на июньский сбор.

– В расширенном списке был еще один форвард, Иван Сергеев. Почему его не вызвали?

– В основном составе «Динамо» играет Тюкавин, а Ваня выходит в основном на замену. С учетом того, что есть Мелкадзе, а также Воробьев и Комличенко, которые получают примерно равное количество времени в «Локомотиве», смысла вызывать пятого нападающего мы не видим.