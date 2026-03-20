Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Названа причина отсутствия Миранчука в составе сборной России

Названа причина отсутствия Миранчука в составе сборной России

Сегодня, 12:43
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не включил некоторых игроков из расширенного списка в окончательный состав.

В состав на сбор и товарищеские матчи в марте не попали Даниил Денисов, Игорь Дмитриев (оба – «Спартак»), Максим Осипенко, Иван Сергеев (оба – «Динамо»), Кирилл Данилов (ЦСКА), Артeм Карпукас, Александр Руденко (оба – «Локомотив»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).

– По сравнению с расширенным списком в окончательном составе нет нескольких игроков, в том числе Алексея Миранчука и Арсена Захаряна. Почему не стали их вызывать?

Игорь Дмитриев и Максим Осипенко травмированы. Алексей Миранчук не сможет приехать по семейным обстоятельствам. Захаряну решили дать время поработать в клубе, побороться за место в основном составе. Если он будет в порядке, будем рассматривать его кандидатуру на июньский сбор.

– В расширенном списке был еще один форвард, Иван Сергеев. Почему его не вызвали?

– В основном составе «Динамо» играет Тюкавин, а Ваня выходит в основном на замену. С учетом того, что есть Мелкадзе, а также Воробьев и Комличенко, которые получают примерно равное количество времени в «Локомотиве», смысла вызывать пятого нападающего мы не видим.

  • 27 марта Россия в Краснодаре сыграет с Никарагуа, начало – в 19:30 мск. 31 марта в Санкт-Петербурге национальная команда встретится с Мали, начало – в 20:00 мск.
  • Россия занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа – 131-е, Мали – 54-е.

Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Реал Сосьедад Атланта Юнайтед Россия Динамо Спартак Миранчук Алексей Сергеев Иван Осипенко Максим Захарян Арсен Дмитриев Игорь Карпин Валерий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1774000117
Смысла вызывать пятого нападающего нет) Смысл вызывать пятого вратаря есть)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 