Генич четырьмя словами описал потасовку в конце матча «Балтика» – ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на массовую стычку в компенсированное время игры 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

Потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«Какой-то адовый трындец в Калининграде», – написал Генич в своем телеграм-канале.