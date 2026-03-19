Гендиректор «Динамо» – о спорном пенальти «Зенита»: «РФС должен что-то сделать»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на спорный пенальти в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Динамо Мх» (1:0).

Павел Кукуян назначил пенальти в пользу хозяев поля в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.

Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.

Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.

«Левников сегодня судил довольно последовательно. Он не показал красную, где можно было показать. Даже не пошeл смотреть повтор.

Но мы не знаем, как будут трактоваться разные эпизоды. Вы видели пенальти в матче «Зенита»? Там ни на одном повторе не было видно пенальти, но его поставили. С этим должен делать что-то РФС. Мы писали в ЭСК после «Ростова».

Общение с Мажичем? С ним диалога нет. Он разговаривает с «Матч ТВ», – сказал Пивоваров.