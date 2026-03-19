  • Дуран сказал, был ли пенальти, с которого «Зенит» забил победный гол «Динамо Мх»

Дуран сказал, был ли пенальти, с которого «Зенит» забил победный гол «Динамо Мх»

Нападающий «Зенита» Джон Дуран высказался о победе над «Динамо Мх» (1:0) в матче первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России.

«Мы забили только один гол, но это футбол. Конечно, хотели забить ещe, но соперник хорошо играл в обороне.

Что касается пенальти, если судьи так решили, значит, было нарушение. Если говорить про Кондакова – это отличный игрок, который как раз заработал пенальти для нас. Рады, что смогли победить и пройти дальше.

Теперь у нас все мысли про следующий матч против «Динамо». Будем работать и нацеливаться на победу в этой игре», – сказал Дуран.

  • В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.

Юбиляр
1773916939
"если судьи так решили, значит, было нарушение" - ЭТО ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ, ЧТО НИКАКОГО КАСАНИЯ, А ЗНАЧИТ И ПЕНАЛЬТИ НЕ БЫЛО !!!
Ответить
Спартач80
1773917415
В контракте игроков Зенита указано, что помощь судеек обеспечена.
Ответить
Strig
1773917445
защитнику надо было отойти на 9 метров и отогнать партнёров? ЭТО Б.ля его работа БЛОКИРОВАТЬ удары... Однако ва ближайшие 10 лет бом.жам надо всё-токи отпраздновать юбилей
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773917707
Спасибо Кондакову. Качественно отработал, что на нем чистый пенальти поставили. Хоть обхрюкайтесь. Гыгыгы
Ответить
Сам_себе_сказал
1773918133
сколько можно один пенальти мусолить
Ответить
evgevg13
1773918409
Ну раз Дурак сказал, то да, конечно...
Ответить
ilich55
1773920029
Очень мало здесь тех, кто обратил внимание на контакт зенитовца с Кагермазовым. Кондаков так замахнулся, что задел соперника, который был сзади и ничего не делал для этого контакта – просто бежал за ним и вступал в единоборство. Цепанул по пятке, случайно и всего делов. В результате полный замах не получился и нога клюнула носком в землю. Бывает...
Ответить
алдан2014
1773921367
Уже газу нанюхался...если судья назначил ,то значит хорошо ,что в ворота соперника
Ответить
raritet
1773925341
Не понятно . И чего мусолить эти пенальти. Уже давно пора внести какую.нибудь формулировку в регламент РПЛ:" Юбиляр к 100 летию клуба имеет бонус в 100 пенальти, 50 летний юбилей - 50 пенальти. Остальным клубам набраться столетнего терпения и ждать своего юбилея . Вот , например, не так много осталось ждать Акрону до своих 5 пенальти...
Ответить
Ганнибал Лектор
1773984439
Аварцы вышли не играть, а бороться. С их стороны это предполагало много движения, контактов с игроками соперника. Когда выходишь не давать футболистам играть в футбол - будь готов получать голы с таких пенальти
Ответить
