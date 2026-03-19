Дуран сказал, был ли пенальти, с которого «Зенит» забил победный гол «Динамо Мх»

Нападающий «Зенита» Джон Дуран высказался о победе над «Динамо Мх» (1:0) в матче первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России.
«Мы забили только один гол, но это футбол. Конечно, хотели забить ещe, но соперник хорошо играл в обороне.
Что касается пенальти, если судьи так решили, значит, было нарушение. Если говорить про Кондакова – это отличный игрок, который как раз заработал пенальти для нас. Рады, что смогли победить и пройти дальше.
Теперь у нас все мысли про следующий матч против «Динамо». Будем работать и нацеливаться на победу в этой игре», – сказал Дуран.
- В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
- На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.
Источник: Metaratings.ru