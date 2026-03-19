Дуран сказал, был ли пенальти, с которого «Зенит» забил победный гол «Динамо Мх»

Нападающий «Зенита» Джон Дуран высказался о победе над «Динамо Мх» (1:0) в матче первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России.

«Мы забили только один гол, но это футбол. Конечно, хотели забить ещe, но соперник хорошо играл в обороне.

Что касается пенальти, если судьи так решили, значит, было нарушение. Если говорить про Кондакова – это отличный игрок, который как раз заработал пенальти для нас. Рады, что смогли победить и пройти дальше.

Теперь у нас все мысли про следующий матч против «Динамо». Будем работать и нацеливаться на победу в этой игре», – сказал Дуран.