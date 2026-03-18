Федотов проанализировал прямое удаление Рейса в матче «Краснодар» – ЦСКА

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов согласился с красной карточкой защитника ЦСКА Матеуса Рейса в кубковой игре с «Краснодаром».
- Бразильца удалили в компенсированное к первому тайму время.
- Матч судил Инал Танашев.
- ЦСКА в меньшинстве проиграл со счетом 0:4 и вылетел в Путь регионов FONBET Кубка России.
«Сначала Танашев показал жeлтую, так как оба игрока толкались. Но позвали на ВАР его по делу. Главное, удар в грудь от Рейса был.
Для меня это красная, вопросов нет. То, что вышел на неe через жeлтую и после ВАР – в этом нет ничего страшного», – заключил Федотов.
Источник: «Чемпионат»