  • Семаку не стыдно за победу над махачкалинским «Динамо» в Кубке России

Семаку не стыдно за победу над махачкалинским «Динамо» в Кубке России

Вчера, 21:10
42

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии после выигранного матча с «Динамо Мх».

  • Команды встречались в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Зенит» победил со счетом 1:0, забив единственный гол со спорного пенальти.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Динамо Мх» вылетело из турнира.
  • «Зенит» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России сыграет либо с «Динамо», либо со «Спартаком».

– За эту победу абсолютно не стыдно. Она абсолютно заслуженная. Естественно, мы хотели забить и с игры. Моменты для этого были.

Был прекрасный момент и у Дивеева, и выход один на один у Луиса [Энрике]… Нужно реализовывать. Но мы играли против Махачкалы, которая почти не пропускает, не надо их недооценивать.

У нас реализация пока хромает. Хотелось бы более уверенно выигрывать, безусловно. Но сегодня не получилось, к сожалению.

Пенальти же тоже нужно заработать. Создать момент, на который бы судьи подумали… Много атакуем. Команды, которые больше атакуют, больше бьют пенальти. Это понятно, думаю.

– Насколько ход встречи соответствовал ожиданиям перед матчем?

– Ход встречи полностью соответствовал ожиданиями. Понятно, что «Динамо» – организованная команда, играет хорошо в обороне. Поэтому нам нужно было забивать раньше и желательно не один мяч, чтобы было спокойнее.

Конечно, любой рикошет мог изменить ход матча. Победили заслужено, но хотелось бы больше реализации и более уверенной игры.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит Семак Сергей
bset
1773863816
Зенит - самая не стыдная команда России
Ответить
Бумбраш
1773863967
Как может быть стыдно за срам,если этот срам тренируешь?
Ответить
Павелий
1773864229
Физрук Сирожа ещё ниже скатывается в иерархии известный российских футбольных деятелей... ЗПРФ!
Ответить
Hector вернулся
1773864964
Интересно если ***** обделаются и в чемпе и в Кубке столетие ещё раз перенесут?
Ответить
NewLife
1773865007
"Пенальти же тоже нужно заработать" Вот кухуян и заработал.
Ответить
Hector вернулся
1773865074
Ответить
Владимир-Тихонов-vkontakt
1773867669
А когда "******" было стыдно, что им подсуживают?
Ответить
mikatv
1773874310
Сергей Богданыч пора уже на отдых. Заработал, заслужил!
Ответить
Чилим.
1773886068
А у Семака бывает что нибудь когда нибудь стыдно?
Ответить
boris63
1773888353
Серёга сейчас как сыр в масле катается со своими пенальтями. Миллер делает своё дело в нашем футболе, не зря газовые деньги в РФС, вкладывает.
Ответить
