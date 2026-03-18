Семаку не стыдно за победу над махачкалинским «Динамо» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии после выигранного матча с «Динамо Мх».

Команды встречались в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«Зенит» победил со счетом 1:0, забив единственный гол со спорного пенальти.

«Динамо Мх» вылетело из турнира.

«Зенит» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России сыграет либо с «Динамо», либо со «Спартаком».

– За эту победу абсолютно не стыдно. Она абсолютно заслуженная. Естественно, мы хотели забить и с игры. Моменты для этого были.

Был прекрасный момент и у Дивеева, и выход один на один у Луиса [Энрике]… Нужно реализовывать. Но мы играли против Махачкалы, которая почти не пропускает, не надо их недооценивать.

У нас реализация пока хромает. Хотелось бы более уверенно выигрывать, безусловно. Но сегодня не получилось, к сожалению.

Пенальти же тоже нужно заработать. Создать момент, на который бы судьи подумали… Много атакуем. Команды, которые больше атакуют, больше бьют пенальти. Это понятно, думаю.

– Насколько ход встречи соответствовал ожиданиям перед матчем?

– Ход встречи полностью соответствовал ожиданиями. Понятно, что «Динамо» – организованная команда, играет хорошо в обороне. Поэтому нам нужно было забивать раньше и желательно не один мяч, чтобы было спокойнее.

Конечно, любой рикошет мог изменить ход матча. Победили заслужено, но хотелось бы больше реализации и более уверенной игры.