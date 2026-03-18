Кубок России. «Зенит» выбил махачкалинское «Динамо» благодаря голу со спорного пенальти

«Зенит» прошел в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России.

Команда Сергея Семака дома минимально обыграла «Динамо Мх» – 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Джон Дуран – он реализовал пенальти на девятой компенсированной минуте.

Назначение 11-метрового получилось спорным – возможно, игрок «Зенита» сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.

Петербуржцы в 1/2 Пути регионов встретятся либо с «Динамо», либо со «Спартаком».

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.