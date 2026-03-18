  • Кубок России. «Зенит» выбил махачкалинское «Динамо» благодаря голу со спорного пенальти

Кубок России. «Зенит» выбил махачкалинское «Динамо» благодаря голу со спорного пенальти

Вчера, 20:22
91

«Зенит» прошел в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России.

Команда Сергея Семака дома минимально обыграла «Динамо Мх» – 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Джон Дуран – он реализовал пенальти на девятой компенсированной минуте.

Назначение 11-метрового получилось спорным – возможно, игрок «Зенита» сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.

Петербуржцы в 1/2 Пути регионов встретятся либо с «Динамо», либо со «Спартаком».

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Кубок. 1/4 финала
Зенит - Динамо Мх - 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - Д. Дуран, 45+9 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Обзор матча «Зенит» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в пользу «Зенита» 3
Мостовой выругался матом, комментируя спорный пенальти в пользу «Зенита» 14
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773856133
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА надо Дельфина капитаном, комментаторы даже не сказали кто капитан ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Дубина
1773856136
Удивительно что левый пеналь бакланам? Уже и не касаются вроде а сами падают и то свистит!!! Нужно было Махачкале не выходить на второй тайм! ЗПРФ! Адекватные питерские взрослые дядьки пишут позор с такой игрой и такими пенальтями! Юбилей..
волчарик
1773856331
Накукуянил и это только во вред команде.
biber.ru
1773856558
Кони вчера проиграли и я сказал, что это - п. Сегодня я говорю, это ни п, это просто плохо. Настоящий п это выигрывать так как сегодня. Не проигрывать(!), а вот так выигрывать!..
"supermax"
1773857639
Не заголовок.... Песня!!
Дубина
1773858830
Не бояться судьи ни кого! Понятно что все под газпромовской крышей)) Но не че бог есть на этом свете.Скоро этими махинациями займется прокуратура и все вылезет на свое место!!Всю шайку газпромовскую сверху по пересажают и аннулируют липовые-купленные чемпионства! И в пердив где они были всю свою жизнь надолго или просто расформировать этот недоклуб!!!
anatolich72
1773859024
Хочу посмотреть Спартак-зенит в Москве, темболее фануйди нет
FFR
1773859761
Это разве пенальти??? Охренели судьи.
Спартaк
1773884024
это позор а не клуб зенит.стыд и срам.
Renn
1773889486
Всё как обычно, как Марокко с Сенегалом,чего сейчас ныть, даже махачкалинцы намекнули.. Но открыто заявить дорого стоит..
