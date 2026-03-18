Газзаев одним словом охарактеризовал разгромное поражение ЦСКА от «Краснодара»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев разочарован игрой столичной команды в кубковом матче с «Краснодаром».

После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.

Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.

Во вторник ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.

– Мне сложно комментировать увиденное... Сложилось впечатление, что встречались команды совершенно разного уровня. 0:4! Куда это годится?

А ведь гости могли уступить и гораздо крупнее. Катастрофа. Другого слова не подберешь. ЦСКА сейчас просто разваленная команда. Говорю это без злобы, а с сожалением. И нисколько не сгущаю краски.

Результаты, увы, очень красноречивые. 1:4 от «Динамо» в чемпионате. Четыре пропущенных мяча от «Краснодара» сейчас. Нет слов! Армейцы просто не готовы...

– Новички пока не впечатляют?

– А как они могут впечатлять? Лусиано удалился в игре с тем же «Динамо». Сегодня абсолютно ничего не показал, не вписался в игру команды.

Баринов в «Локомотиве» и Баринов ЦСКА – абсолютно два разных футболиста... Многовато у него ошибок.

О защитнике Рейсе отдельный разговор. Удаление на ровном месте! Ну что это такое? Откровенно ударил соперника и рассчитывал, что ВАР это не зафиксирует?! Где игровая дисциплина?!

– Все решения судей вам понятны?

– По удалениям вообще вопросов никаких нет. Мойзес в каждом матче играет довольно рискованно, грубо. Сегодня за минуту получил две желтые! Это вообще как понимать?

Знаете, мне кажется, игроки в ЦСКА сейчас не прогрессируют, а, напротив, деградируют! В обороне полная анархия!

Вспомните второй гол «Краснодара». Хозяева спокойно сыграли в «стеночку» в чужой штрафной, сделали три касания, забили. У армейцев сейчас очень большие игровые проблемы...