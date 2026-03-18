  • Газзаев одним словом охарактеризовал разгромное поражение ЦСКА от «Краснодара»

Газзаев одним словом охарактеризовал разгромное поражение ЦСКА от «Краснодара»

Вчера, 15:31
5

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев разочарован игрой столичной команды в кубковом матче с «Краснодаром».

  • После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.
  • Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.
  • Во вторник ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Мне сложно комментировать увиденное... Сложилось впечатление, что встречались команды совершенно разного уровня. 0:4! Куда это годится?

А ведь гости могли уступить и гораздо крупнее. Катастрофа. Другого слова не подберешь. ЦСКА сейчас просто разваленная команда. Говорю это без злобы, а с сожалением. И нисколько не сгущаю краски.

Результаты, увы, очень красноречивые. 1:4 от «Динамо» в чемпионате. Четыре пропущенных мяча от «Краснодара» сейчас. Нет слов! Армейцы просто не готовы...

– Новички пока не впечатляют?

– А как они могут впечатлять? Лусиано удалился в игре с тем же «Динамо». Сегодня абсолютно ничего не показал, не вписался в игру команды.

Баринов в «Локомотиве» и Баринов ЦСКА – абсолютно два разных футболиста... Многовато у него ошибок.

О защитнике Рейсе отдельный разговор. Удаление на ровном месте! Ну что это такое? Откровенно ударил соперника и рассчитывал, что ВАР это не зафиксирует?! Где игровая дисциплина?!

– Все решения судей вам понятны?

– По удалениям вообще вопросов никаких нет. Мойзес в каждом матче играет довольно рискованно, грубо. Сегодня за минуту получил две желтые! Это вообще как понимать?

Знаете, мне кажется, игроки в ЦСКА сейчас не прогрессируют, а, напротив, деградируют! В обороне полная анархия!

Вспомните второй гол «Краснодара». Хозяева спокойно сыграли в «стеночку» в чужой штрафной, сделали три касания, забили. У армейцев сейчас очень большие игровые проблемы...

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Газзаев Валерий
Комментарии (5)
subbotaspartak
1773837942
Баринов в «Локомотиве» и Баринов ЦСКА – абсолютно два разных футболиста... Клон? Киборг? Близнец? Куда барина дели?
Интерес
1773838211
Значит, вы глупцы,если ждали взлёта Баринова в ЦСКА.Я сразу сказал,что это-грядущая катастрофа.Амбиции, претензии на лидерство,потеря формы,завышенные ожидания окружающих и просто -осиновый кол в сложившуюся игру центра поля.Да, там не хватает "волкодава Вернблума", но это явление не из этого разряда.
АЛЕКС 58
1773843444
Зачем вообще барин нужен ЦСКА?
vvv123
1773844885
Тренеришка конский виноват. Надорвал команду осенью, пролентяйничал зимой, вот и результат: одни поражения и разгромы с неприличным счетом! И где такого лоха нашли?
