Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил Игоря Акинфеева с 40-летием.
«Поздравляю Игоря с юбилеем. Неоднократно говорил, что он большой профессионал, который демонстрирует высокий уровень игры. Хочется пожелать, чтобы он и дальше радовал болельщиков. Акинфеев – легендарная личность, он служит верой и правдой своей любимой команде на протяжении 23 лет.
Он настоящий патриот своего клуба, своей страны, своего отечества. Игорь является примером для молодых футболистов, которые только начинают свою карьеру. Вот так нужно служить своей профессиональной деятельности», – сказал Газзаев.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. В последнее время появляются призывы в адрес Игоря, что ему пора заканчивать с футболом.
- Капитан армейцев пропустил 740 голов в 818 матчах.
- Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.
- По ходу карьеры у Акинфеева было несколько тяжелых травм с пропуском нескольких месяцев, но всякий раз он возвращался и места в основе ЦСКА не терял.
- Карьеру в сборной России Игорь завершил в 2018 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»