Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА

Российский тренер Валерий Газзаев дал оценку произошедшему в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«Играли две команды, которые не привыкли уступать. Футбол – это эмоции, но тренер не может вести себя так, как повел Талалаев.

Зачем он выбил мяч? Ведь именно он спровоцировал потасовку. Отсюда и реакция игроков и тренерского штаба армейцев.

Если бы мяч выбил игрок, это еще можно было понять, но тренер – это фигура и лидер, который должен вести себя соответствующе.

Да, есть эмоции, но это низкий поступок, который недопустим для тренера», – сказал Газзаев.