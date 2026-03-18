Газизов – о пенальти в пользу «Зенита»: «А смысл в ЭСК обращаться?»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов отреагировал на пенальти в пользу «Зенита» во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Павел Кукуян назначил спорный пенальти в пользу «Зенита» в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.

Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.

Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.

В итоге зенитовцы победили 1:0 и прошли в полуфинал Пути регионов, а «Динамо Мх» вылетело из FONBET Кубка России.

«А смысл в экспертно-судейскую комиссию обращаться? Ну обратимся, сейчас пока не знаю, но такие пенальти давать... Я бы назвал его ВАРовским.

Конечно, недовольны. Ребята вышли в экспериментальном составе, были молодые футболисты, много кто дебютировал, но «Зенит» не лучшую игру показал.

Хочу поблагодарить наших игроков за самоотдачу, двигаемся дальше. Также благодарю наших болельщиков, их было слышно, им большое спасибо», – заявил Газизов.