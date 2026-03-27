Генеральный директор «Динамо Мз» Шамиль Газизов рассказал, как в команде относятся к блокировкам интернета и различных сервисов.

– У нас есть чаты и по старинке, и какие-то вещи переводим в MAX. Живем согласно трендам, которые задает Российская Федерация.

– «Какие-то вещи переводим» – это про чаты?

– Чаты, личные переписки. Например, я есть в MAXе. Ребята тоже. Я знаю, что некоторые наши внутрикомандные чаты дублируются в этом мессенджере. Со временем все перейдем. Это же дело привычки.

– В команде нет противников установки MAX? Просто многие люди принципиально не устанавливают приложение, потому что боятся, что за ними будут следить.

– Нет. А чего за нами следить? Мы говорим о футболе. Если кому-то интересно, пусть слушают – мы и так все расскажем.

– Дагестан уже давно живет в условиях «белых списков», блокировки разных сервисов. Как вы, футболисты и иностранцы все это воспринимают?

– Мы уже полтора года так живем. Наверное, иностранцы находят альтернативные методы. Я воспринимаю эти условия как данность на сегодняшний день. Сказать, что мне от этого грустно, я не могу.

– Качество вашей жизни от этого стало хуже?

– Моей – нет. Я нахожу альтернативы вещам, которые мне нужны. Мне больше всего интересны спортивные новости: я их нахожу в открытом доступе. Остальное меня мало интересует.