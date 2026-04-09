Реакция «Динамо Мх» на наказание для Евсеева

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о наказании для главного тренера Вадима Евсеева за матерную речь.
- Тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.
- Его наказали на 100 тысяч рублей.
- Евсеев в Махачкале с зимы.
– Думаю, это адекватное наказание. Конечно, мы бы хотели, чтобы штраф поменьше был. Но КДК решил так – мы это наказание принимаем. Все нормально. Думаю, решение адекватное, Вадим Валентинович сделает выводы.
– Воспитательную беседу проводили?
– Он же не маленький мальчик, чтобы воспитательную беседу с ним проводить. Он взрослый человек, он все знает. Ну вырвалось у него, я думаю, единичный случай.
– Больше не повторится, получается?
– Я надеюсь на это, но я же не могу брать ответственность. Но я надеюсь, что это так.
Источник: «Матч ТВ»