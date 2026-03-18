Кафельников иронично отреагировал на спорный пенальти в пользу «Зенита»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников опубликовал пост по поводу спорного пенальти в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Динамо Мх» (1:0).

Павел Кукуян назначил пенальти в пользу хозяев поля в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.

Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.

Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.

«Когда у меня спрашивают причину, по которой я не смотрю наш футбол, ответ скрывается в только что назначенном пенальти в ворота Махачкалы🤪🤪🤦‍♂️🤦‍♂️!» – написал Кафельников в соцсетях.