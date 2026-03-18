Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/2 Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится 18 марта, начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Алип, Дивеев, Вега, Караваев, Барриос, Горшков, Кондаков, Мостовой, Энрике, Дуран.

Главный тренер: Сергей Семак

«Динамо» Махачкала: Карабашев, Табидзе, Ахмедов, Кагермазов, Джапо, Воронин, Зинович, Глушков, Сундуков, Мастури, Миро.

Главный тренер: Вадим Евсеев

