Евсеев поглумился над «Зенитом» перед кубковым матчем

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев потроллил «Зенит» в преддверии гостевой игры 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

– Сегодня команде могут помочь молодые игроки. Насколько серьезное испытание для них, как настраивали перед «Зенитом»?

– У нас сегодня в стартовом составе выйдут два питерца. По-моему, будет побольше, чем у «Зенита» в составе.