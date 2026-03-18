Сперцян – о травле «Краснодара» со стороны ЦСКА: «Наше дело было ответить игрой»

Эдуард Сперцян, полузащитник «Краснодара», прокомментировал публикацию ЦСКА с видео из гостевой раздевалки после первого матча Кубка России.
– ЦСКА после первого матча выложил видео гостевой раздевалки. Согласны, что такое можно выкладывать после каждого матча?
– Да, согласен. Это везде так. Они решили сделать так. Наше дело было во втором матче ответить игрой.
- «Краснодар» дома разгромил ЦСКА (4:0) в ответной игре и вышел в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России по сумме двух встреч. Первый матч завершился победой ЦСКА со счетом 3:1.
- После первой игры руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов выложил видео из раздевалки, которую занимал «Краснодар». На записи были видны мусор, оставленный гостями, а также сломанная дверь.
- В финале Пути РПЛ «Краснодар» сыграет с победителем пары «Спартак» – «Динамо» (Москва). В первой встрече «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 5:2.
