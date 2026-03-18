Реакция махачкалинского «Динамо» на пенальти в пользу «Зенита»

Пресс-служба «Динамо Мх» одной фразой отреагировала на пенальти в пользу «Зенита» во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Когда Павел Кукуян пошел смотреть видеоповтор, махачкалинцы написали: «Куда ж без этого 🫠»
- Кукуян назначил спорный пенальти в пользу «Зенита» в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.
- Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.
- Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.
- В итоге зенитовцы победили 1:0 и прошли в полуфинал Пути регионов, а «Динамо Мх» вылетело из FONBET Кубка России.
Источник: телеграм-канал махачкалинского «Динамо»