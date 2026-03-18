Реакция махачкалинского «Динамо» на пенальти в пользу «Зенита»

Пресс-служба «Динамо Мх» одной фразой отреагировала на пенальти в пользу «Зенита» во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Когда Павел Кукуян пошел смотреть видеоповтор, махачкалинцы написали: «Куда ж без этого 🫠»