  • Мостовой выругался матом, комментируя спорный пенальти в пользу «Зенита»

Мостовой выругался матом, комментируя спорный пенальти в пользу «Зенита»

Вчера, 19:56
21

Александр Мостовой эмоционально отреагировал на новое спорное судейское решение в игре с участием «Зенита».

  • «Зенит» принимает «Динамо Мх» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  • Павел Кукуян назначил пенальти в пользу хозяев поля в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.
  • Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.
  • Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.

«Я потерялся в словах. То, что я сейчас увидел, когда Кукуян назначил пенальти – это просто безобразие.

Парень бежит, попадает в землю мячом, падает сам, *** [блин]. Идут смотреть ВАР и назначают пенальти. Ну вы чего? Вообще уже, *** [блин]. Маразм просто. Ужас.

Просто не понимаю, может, какие правила изменились в футболе? Если кто-то дунул или посмотрел – можно назначать пенальти? Просто безобразие. Сверх понимания вообще», – сказал Мостовой в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (21)
biber.ru
1773853592
Бомбардиру стоит выделить хотя бы один день для выражений матом, пусть все узнают какая она - настоящая прада.
Ответить
Фердя
1773853720
С Финского залива может дунуть и сдуть в этот же залив!
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1773853721
Футболу в стране конец...
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1773854360
Это уже всё, окончательный конец нашему футболу, нет даже слов уже комментировать этот маразм клоунский, дальше можно наш футбол уже не смотреть, его и так уже трудно было смотреть, а теперь уже вообще в цирк превратили, смысл такой беспредел смотреть, я ещё после игры с «Балтикой» говорил, что таких приколов ещё будет много, вот пожалуйста, в общем, всё, парни, расходимся, пусть сами смотрят эту дичь.
Ответить
nik55
1773855329
это закончится когда Мюллера снимут с газсрема
Ответить
Челнинец
1773856331
да потому год юбилейный, по другому никак сами то не можем поточу что! позорный чемпионат с продажным клубом
Ответить
Desma
1773856703
Странно однако!? Шурик дважды заматерил, но его почему то не забанили. Видимо царь на бомбе имеет персональный статус?
Ответить
dyema
1773857881
Противно было (болельщик Зенита)
Ответить
vick-north-west
1773862925
У Мостового есть свой телеграмканал? Надо подписаться! По моменту - тут явно ракурс для видео ВАРа выбран на заказ. С другого ракурса сам упал
Ответить
Hector вернулся
1773866600
Уже не смешно! Или наши судьи косят под тупых или действительно тупые или всех болел держат за дураков.
Ответить
