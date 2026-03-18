Мостовой выругался матом, комментируя спорный пенальти в пользу «Зенита»

Александр Мостовой эмоционально отреагировал на новое спорное судейское решение в игре с участием «Зенита».

«Зенит» принимает «Динамо Мх» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Павел Кукуян назначил пенальти в пользу хозяев поля в конце первого тайма – его реализовал Джон Дуран.

Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.

Решение арбитра рассмешило тренера динамовцев Вадима Евсеева.

«Я потерялся в словах. То, что я сейчас увидел, когда Кукуян назначил пенальти – это просто безобразие.

Парень бежит, попадает в землю мячом, падает сам, *** [блин]. Идут смотреть ВАР и назначают пенальти. Ну вы чего? Вообще уже, *** [блин]. Маразм просто. Ужас.

Просто не понимаю, может, какие правила изменились в футболе? Если кто-то дунул или посмотрел – можно назначать пенальти? Просто безобразие. Сверх понимания вообще», – сказал Мостовой в видео, опубликованном в его телеграм-канале.