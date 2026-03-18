  • Кубок России. «Спартак» победил «Динамо» (1:0), но вылетел в Путь регионов

Кубок России. «Спартак» победил «Динамо» (1:0), но вылетел в Путь регионов

Вчера, 22:46
33

«Спартак» выиграл у «Динамо» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26, но уступил по сумме двух встреч.

На «Лукойл Арене» красно-белые взяли верх благодаря единственному голу Кристофера Ву на 58-й минуте.

Общий итог кубкового противостояния – 5:3 в пользу динамовцев.

«Спартак» вылетел в Путь регионов, где встретится с «Зенитом».

«Динамо» стало финалистом Пути РПЛ – их соперником будет «Краснодар».

Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/2 финала
Спартак - Динамо - 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - К. Ву, 58.
Таблица турнира Календарь турнира

Россия. Кубок Динамо Спартак
Комментарии (33)
anatolich72
1773863699
Динамики молодцы грамотно играли, но а Спартак хоть в обороне не накосячил. Всё по честному не то что зенит.
Ответить
Спартач80
1773863783
Да норм игра была. Маркиньос правда нервничал.
Ответить
NewLife
1773864054
Несмотря на ментовский автозак, Спартак проникал и обострял. Команда состоит из разных по классу игроков, но все показали отличную мотивацию и самоотдачу. Все больше убеждаюсь, что у нас появился Тренер, хотя в первых играх я его критиковал за ошибки. Надо продолжать также играть дальше. Бо.мжи не будут играть также старательно, как Динамо, и по игре они сейчас слабее но уверен, что судьи не позволят нам пройти дальше.
Ответить
oyabun
1773864113
Из положительного разве только то что наконец выиграли и не пропустили. Ну и дали наконец Массалыге сыграть. Всё остальное слабо и бесперспективно. Предстоит встреча с Зенитом в Пути Регионов. И с тем составом что имеем шансов победить немного. Ведь тренер продолжает ставить на игру тех из за кого у нас минус 2 игрока - Жедсон и Угальде. Снова сегодня абсолютно бесполезны были на поле. Как по мне, лучше бы делал ставку на Мартинса и Гарсию.
Ответить
ScarlettOgusania
1773864295
камбэка Спортинга совершить не получилось, но победа добыта трудовая, видно, что ребята отдали все силы для этого, за победу спасибо..! тактически, может, и к лучшему перейти в Путь регионов на игру с бом.жами, отправив динаму битца-бороцца с бычками...)
Ответить
zigbert
1773864353
Все же с победой нас. Конечно было трудно отыграть три мяча но все таки Спартак показал хорошую игру. Надо отметить игру Максименко,видимо критика пошла ему на пользу. Да и оборона была на этот раз более надёжной. Кто знает может Ву станет лидером в защите.
Ответить
Rad Meat
1773867780
А почему Зенит в Плэй-оф на вылет, играет только дома ?
Ответить
Шустик
1773876020
Ну вот, опять нам с мазутными играть, как они надоели! А может они там специально подтасовывают, чтобы был интерес к чемпионату?
Ответить
evgevg13
1773884842
Этого и сдедовало ожидать
Ответить
Чилим.
1773885324
Спартак- с победой в матче. Динамо- с общей победой.
Ответить
