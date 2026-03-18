Кубок России. «Спартак» победил «Динамо» (1:0), но вылетел в Путь регионов

«Спартак» выиграл у «Динамо» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26, но уступил по сумме двух встреч.

На «Лукойл Арене» красно-белые взяли верх благодаря единственному голу Кристофера Ву на 58-й минуте.

Общий итог кубкового противостояния – 5:3 в пользу динамовцев.

«Спартак» вылетел в Путь регионов, где встретится с «Зенитом».

«Динамо» стало финалистом Пути РПЛ – их соперником будет «Краснодар».