Обращение «Фратрии» к «Спартаку» перед матчем с «Динамо»

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось к команде перед кубковым матчем против московского «Динамо».

Команды проведут ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

В первом матче динамовцы разгромили красно-белых со счетом 5:2. Встреча на «ВТБ Арене» состоялась две недели назад.

Игра на «Лукойл Арене» начнется в 20:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Проигравший в паре выпадет в Путь регионов, где права на ошибку уже не будет.

Победитель в финале Пути РПЛ встретится с «Краснодаром».

«Побеждай, «Спартак»!» – написала «Фратрия».