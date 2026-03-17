Галицкий обратился к игрокам «Краснодара» после разгромной победы над ЦСКА

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий посетил раздевалку команды после камбэка в кубковом противостоянии с ЦСКА.

Команды боролись за путевку в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы выиграли в Москве со счетом 3:1.

«Краснодар» взял реванш, разгромив ЦСКА – 4:0.

«Очень важно, чтобы мы не публиковали грязные и чистые раздевалки, не обижались на слова. Потому что это не наш вид деятельности. Мы тут в футбол собрались играть, а не КВН заниматься.

Но много эмоций сейчас истрачено. Все только началось, 9 туров до конца. У нас мало футболистов, скамейки почти нет.

Сегодня радуемся, завтра эмоционально закрываетесь. Потому что нет ничего важнее следующего матча с «Пари НН».

В последние 10 минут матча с «Сочи» я знал, что вы сделаете, поэтому не хотел смотреть, вышел на улицу. Ни одного человека и машины на улице не было. Все смотрели футбол.

Вы очень много значите для этого города. Тяжело играть в двух турнирах. Поэтому важно эмоционально сохранить настрой на следующую игру», – сказал Галицкий игрокам «Краснодара» в раздевалке.