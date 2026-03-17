⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче

«Краснодар» стал первым финалистом Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
Команда Мурада Мусаева после гостевого поражения 1:3 на своем поле разгромила армейцев со счетом 4:0.
Дуглас Аугусто и Джон Кордоба забили по одному мячу, в активе Жоау Батчи дубль.
Гол Хуана Боселли на 88-й минуте отменили после просмотра ВАР из-за офсайда.
ЦСКА завершал встречу вдевятером: на 45+3-й минуте был удален Матеус Рейс, на 64-й – Мойзес.
«Краснодар» выиграл по сумме двух матчей и в финале Пути РПЛ сразится либо с «Динамо», либо со «Спартаком».
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/2 финала
Краснодар - ЦСКА - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Аугусто, 20; 2:0 - Ж. Батчи, 48; 3:0 - Д. Кордоба, 58; 4:0 - Ж. Батчи, 67.
Удаления: нет - М. Рейс, 45+3; Мойзес, 64 (вторая ж.к).
