⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче

«Краснодар» стал первым финалистом Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Команда Мурада Мусаева после гостевого поражения 1:3 на своем поле разгромила армейцев со счетом 4:0.

Дуглас Аугусто и Джон Кордоба забили по одному мячу, в активе Жоау Батчи дубль.

Гол Хуана Боселли на 88-й минуте отменили после просмотра ВАР из-за офсайда.

ЦСКА завершал встречу вдевятером: на 45+3-й минуте был удален Матеус Рейс, на 64-й – Мойзес.

«Краснодар» выиграл по сумме двух матчей и в финале Пути РПЛ сразится либо с «Динамо», либо со «Спартаком».