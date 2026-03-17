  ⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче

⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче

17 марта, 21:33
116

«Краснодар» стал первым финалистом Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Команда Мурада Мусаева после гостевого поражения 1:3 на своем поле разгромила армейцев со счетом 4:0.

Дуглас Аугусто и Джон Кордоба забили по одному мячу, в активе Жоау Батчи дубль.

Гол Хуана Боселли на 88-й минуте отменили после просмотра ВАР из-за офсайда.

ЦСКА завершал встречу вдевятером: на 45+3-й минуте был удален Матеус Рейс, на 64-й – Мойзес.

«Краснодар» выиграл по сумме двух матчей и в финале Пути РПЛ сразится либо с «Динамо», либо со «Спартаком».

Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/2 финала
Краснодар - ЦСКА - 4:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Д. Аугусто, 20; 2:0 - Ж. Батчи, 48; 3:0 - Д. Кордоба, 58; 4:0 - Ж. Батчи, 67.
Удаления: нет - М. Рейс, 45+3; Мойзес, 64 (вторая ж.к).
Cubinec1989
1773784352
Вот так же отыграйте 9 матчей в чемпионате и два в кубке, пожалуйста!)
АЛЕКС 58
1773802190
Обосрались по полной
Бумбраш
1773808060
Ну главное что расистского скандала не случилось
СильныйМозг
1773810860
Чемпионы предсезонки.
Дубина
1773811416
Ну ржу!
Oldtrafford83
1773812371
Дали коням под хвост) Краснодар с победой!!!
Айболид
1773815267
Всё дело в том , что в проигрыше ЦСКА виновата база ФК Зенит в Удельной . Необходимо срочно составить меморандум от имени всей страны .
Lenin26
1773818239
Смешные команды,в первом матче одна команда была костоломами и проиграла,во втором поменялись местами)лишний раз доказывает,что нужно играть в футбол,а не заниматься боями без правил)
Marshall1956
1773818831
Чисто тренерское поражение.Зачем ставить Рейса цз если он не тянет?С Ахматом не плохо смотрелся на фланге,почему бы не поменять с мойзесом.А вот Баринов вообще никак не вписывается в игру.И первая игра с Краснодаром это показатель.Похерил весь состав который тянул на не пойми что.Вторая игра и тот же полный разгром.Просто Позор!
zigbert
1773828475
Особой борьбы можно сказать что не получилось.Краснодар выглядел гораздо сильней ЦСКА. Быки с победой.
