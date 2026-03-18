Кордоба назвал причину разгромной победы «Краснодара» над ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями после камбэка в кубковом противостоянии с ЦСКА.

Команды боролись за путевку в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы выиграли в Москве со счетом 3:1.

«Краснодар» взял реванш, разгромив ЦСКА – 4:0.

Видеообзор сегодняшнего матча можно посмотреть здесь.

– Очень счастлив, счастлив за партнеров по команде. После того шума, который был создан, я очень доволен.

– Что удалось изменить после первого матча?

– Поле, погода и тот настрой, с которым сегодня вышли. В течение недели была проделана большая работа. И тот шум, который был создан [речь о расистском скандале], нас только замотивировал.

Нам нужно было выиграть именно таким способом. Спасибо журналистам, что нас поддерживали. Счастлив, хорошо, что получается наслаждаться всем этим.

Все видит бог, он ничего не оставляет просто так, дал нам заслуженный реванш.

– Для тебя ЦСКА – главный соперник в российском футболе?

– Не хочу говорить про ЦСКА.

– Ожидали провокаций от армейцев?

– Да, мы знали, что такое будет происходить. Сфокусировались на том, что хотели победить, сделали это.